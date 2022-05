JAKARTA- Pedangdut Ridho Rhoma sudah dua kali terjerat kasus penyalahgunaan obat dan narkotika. Dua kali terjerat kasus narkotika, Ridho mengungkap dirinya menggunakan narkotika bukan tanpa alasan.

Hal ini Ridho beberkan ketika menjadi bintang tamu di acara yang dipandu Deddy Corbuzier. Ridho mengakui, tujuan pertama ia memakai narkoba karena ingin menurunkan berat badannya.

"Melakukan ini (pakai narkoba) untuk dua alasan, membakar lemak (fat burn) itu yang pertama" ujar Ridho Rhoma dikutip dari kanal Youtube Deddy Corbuzier, Sabtu (28/5/2022).

Menurutnya, konsumsi narkotika cukup ampuh untuk membakar lemak di tubuhnya.

Ridho beralibi untuk alasan yang kedua, narkoba jadi pilihannya sebagai cara instan menambah tenaga untuk menjalani aktivitasnya yang super sibuk.

"Aku melakukan satu projek yang melelahkan, start dari pagi selesai sampai pagi, and then berlanjur setiap hari, i dont have that energy,” lanjutnya.

Putra bungsu Raja Dangdut, Rhoma Irama tersebut diketahui pertama kali tertangkap pada Maret 2017 karena terbukti mengonsumsi sabu. Membuat dirinya harus menjalani hukuman kurungan penjara selama 1, 5 tahun.

Seolah masih belum jera, Ridho kembali ditangkap pihak kepolisian pada 4 Februari 2021 lantaran memakai ekstasi.