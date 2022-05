JAKARTA - Ridho Rhoma akhirnya kembali aktif bermain media sosial usai dinyatakan bebas dari penjara pada 2 Mei lalu. Ia dapat menghirup udara kebebasan setelah mendapat remisi Lebaran.

Dalam foto perdananya, Ridho Rhoma memamerkan foto sang ayah, Rhoma Irama. Foto tersebut diunggah oleh Ridho di akun instagram pribadinya.

Melalui foto tersebut, Ridho mencurahkan isi hatinya terhadap sang raja Dangdut. Ridho mengaku rindu dengan senyuman Rhoma Irama.

"Dan akhirnya... ku dapat memandang senyumanmu kembali," tulis Ridho Rhoma sebagai keterangan, Jumat (20/5/2022).

Unggahan Ridho langsung ramai dikomentari oleh rekan artis. Termasuk diantaranya ialah Natalie Sarah dan Dhawiyah putri Elvy Sukaesih.

"MashaAllah Mabrook cido," tulis Natalie Sarah.

"Mabrouk idooo, mudah-mudahan menjadi kebebasan yang membebaskanmu dari hal-hal yang pernah membuat kita jadi insan yang sangat merugi. Semangat terus yaa, sukses selalu," tulis Dhawiyah.

Tak hanya dari rekan artis, Ridho Rhoma juga disambut baik oleh netizen. Mereka sudah tak sabar untuk menunggu karya terbaru dari Ridho setelah bebas dari penjara.

"Alhamdulillah welcome back for you ditunggu karya film dan albumnya yaa," tulis akun @puj****.

"Selamat datang kembali Ridho, lebih hati-hati lagi ya Ridho, jangan sampe terjerumus lagi. Harus jaga nama baik pak Haji Rhoma dan buatlah beliau bangga padamu. Ditunggu karya-karyamu lagi Dho," tulis @mur****.