HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Kiko Episode Clap Along, 5 Januari 2025

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |11:21 WIB
Minggu Seru Kiko Episode Clap Along, 5 Januari 2025
Minggu Seru KIKO Episode Clap Along, 5 Januari 2025 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Temani Minggu pagi bersama keluarga dengan menonton serial animasi KIKO di RCTI! Pekan ini, KIKO kembali dengan tema seru berjudul Clap Along yang penuh kejutan dan pastinya menghibur.

Karkus sedang berbahagia karena hari itu adalah ulang tahunnya. Namun, Pupus justru berpura-pura lupa dengan hari spesial tersebut. Diam-diam, Pupus sebenarnya telah menyiapkan rencana kejutan bersama Lola, Kiko, dan Poli.

Minggu Seru KIKO Episode Clap Along, 5 Januari 2025
Minggu Seru KIKO Episode Clap Along, 5 Januari 2025

Di sisi lain, Poli merasa enggan ikut merayakan ulang tahun Karkus karena ia menganggap Karkus sangat menyebalkan. Sementara itu, Karkus mulai merasa sedih karena seluruh warga Kota Asri seolah-olah melupakan ulang tahunnya. Apa yang akan dilakukan Kiko untuk menyelesaikan semua ini? Akankah rencana kejutan Pupus berhasil?

Jangan lewatkan keseruan cerita ini di episode KIKO Minggu Seru bertajuk Clap Along!

