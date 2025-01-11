Bunda Dor Dor hingga Saka Kempot Ajak Warga Cibodas Joget Bareng di Dahsyatnya Weekend

TANGERANG - Rizky Billar dan Bunda Dor Dor akan memeriahkan panggung Dahsyatnya Weekend. Acara musik ini akan digelar di Alun-Alun Cibodas, Tangerang, pada 11 & 12 Januari 2025.

Dahsyatnya Weekend Hari Pertama digelar pada Sabtu, 11 Januari 2025. Dipandu Rizky Billar, Ruben Onsu, dan Claudia Andhara, panggung ini dimeriahkan oleh Restu, The Lantis, dan Bunda Dor Dor.

Ada pula penampilan spesial deretan alumni Indonesian Idol hingga kehadiran Rully Fiss dan Malida Dinda, para pemain sinetron RCTI Mencintaimu Sekali Lagi.

Dahsyatnya Weekend Hari Kedua akan kembali berlanjut di Alun-Alun Cibodas, pada Minggu, 12 Januari 2025. Kali ini, ada Ruben Onsu, Tarra Budiman, dan Claudia Andhara sebagai host.

Sementara itu, panggung akan dimeriahkan oleh Nabila Gomes, Saka Kempot, dan alumni Indonesian Idol. Tak hanya penampilan para artis, Dahsyatnya Weekend juga akan dimeriahkan berbagai kegiatan seru.