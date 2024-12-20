Dahsyatnya Weekend di Cileungsi, Govinda hingga Deretan Pemain Sinetron Siap Menghibur Warga

JAKARTA - Dahsyatnya Weekend hadir kembali untuk Sahabat Dahsyat. Dengan format yang lebih fresh dan seru pastinya! Siap menyapa langsung Sahabat Dahsyat di Metropolitan Mall Cileungsi, Sabtu dan Minggu, 21-22 Desember 2024, mulai pukul 06.30 WIB. Akan ada penampilan dari musisi Tanah Air dan meet and greet dengan para pemain sinetron unggulan RCTI, serta activity seru berhadiah.

Dimulai Sabtu 21 November Dahsyatnya Weekend di Cileungsu akan dipandu oleh Ruben Onsu, Tarra Budiman, Claudia Andhara dan Ghea Youbi yang akan memberikan penampilannya dengan musisi lainnya seperti Woro Widowati, Maydea, Dygta, serta para pemain sinetron Cinta Berakhir Bahagia yaitu Krisjiana Baharudin, Angela Gilsha, Laura Moane dan Celia Thomas.

Tak hanya satu hari, Dahsyatnya Weekend juga akan menyapa warga Cileungsi pada Minggu 22 Desember, yang akan dipandu oleh Ruben Onsu, Tarra Budiman, Claudia Andhara dan Ghea Youbi yang juga akan memberikan penampilannya dengan musisi lainnya seperti Govinda, V1RST, Betrand Putra Onsu, Anwar Sanjaya serta para pemain sinetron Terbelenggu Rindu yaitu Mariana Putri dan Rizky Alatas.

Tak hanya performance dari artis papan atas Tanah Air, banyak keseruan yang akan dihadirkan Dahsyatnya Weekend di Metropolitan Mall Cileungsi dimulai dari jam 06.30 akan ada Zumba, GamesOKE, Photo dan Video Challenge dengan hadiah uang belanja gratis total jutaan rupiah dan juga doorprize menarik.

Jangan lewatkan Dahsyatnya Weekend, Sabtu & Minggu, 21-22 Desember 2024, pukul 10.00 WIB, LIVE dari Metropolitan Mall Cileungsi hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek dan Live Streaming di aplikasi RCTI+. Pasang STB / TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan hubungi RCTI Layanan Solusi Digital 08569003900 dan Instagram @officialRCTI.

(tty)