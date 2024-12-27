Saatnya Warga Jababeka Seru-Seruan Bareng Dahsyatnya Weekend

JAKARTA - Dahsyatnya Weekend hadir kembali dengan format lebih fresh dan seru. Kali ini, program musik ini akan digelar di Hollywood Junction Jababeka, Cikarang, Bekasi, pada 28 dan 29 Desember 2024, pukul 06.30 WIB.

Akan ada penampilan spesial dari musisi Tanah Air serta berbagai aktivitas seru berhadiah. Hari pertama, 28 Desember 2024 akan dipandu oleh Ruben Onsu, Tarra Budiman, Claudia Andhara, dan Betrand Putra Onsu.

Sementara band Drive dan Jelita Jelly akan memberi penampilan khusus di hari pertama Dahsyatnya Weekend. Sementara pada hari kedua, Ruben Onsu masih menjadi host bersama Claudia Andhara dan Betrand Putra Onsu.

Tak hanya penampilan para artis papan atas, banyak keseruan yang akan dihadirkan Dahsyatnya Weekend di Hollywood Junction Jababeka. Dari zumba, GamesOKE, Photo dan Video Challenge, hingga doorprize menarik.

Jangan lewatkan Dahsyatnya Weekend Live dari Hollywood Junction Jababeja, Cikarang, Bekasi, pada Sabtu & Minggu, 28 & 29 Desember 2024, pukul 10.00 WIB.