Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Vision+ Angel Angkat Perjalanan Karier Angelica Anastasia di Dunia e-Sports

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |16:18 WIB
Series Vision+ <i>Angel</i> Angkat Perjalanan Karier Angelica Anastasia di Dunia e-Sports
Series Vision+ Angel Angkat Perjalanan Karier Angelica Anastasia di Dunia e-Sports. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAVision+ menghadirkan Angel, series inspiratif yang mengangkat kisah nyata brand ambassador EVOS Sports, Angelica Anastasia. Series ini membahas perjalanan karier Angel yang ternyata penuh liku.

Angelica Anastasia berperan sebagai dirinya sendiri dalam series ini. Dia beradu akting dengan sederet aktor lainnya, seperti Brigitta Cynthia, Olga Lydia, Verdi Solaiman, Dayu Wijayanto, Emmanuel, Alif Joerg, Dixie Wang, dan Bunga Mentari.

Series ini menjadi langkah awal Angel dalam dunia akting sekaligus kesempatan berharga untuk mengembangkan aktingnya. Jadi jangan lewatkan series ini di Vision+ dengan mengunduhnya dari Play Store dan App Store. 

Untuk mengakses konten eksklusif Vision+, Anda bisa berlangganan mulai dari Rp20.000. Jika Anda pencinta drama Korea, Anda bisa memilih paket Combo MeVVah seharga Rp49.000. 

Dengan paket tersebut, Anda bisa mengakses semua konten eksklusif Vision+ dan VIU sekaligus. Nikmati tontonan berkualitas di mana saja dan kapan saja bersama Vision+, Streaming Ini Itu.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175279/microdrama_hantu_joki_skripsi-Dox9_large.jpg
Microdrama Hantu Joki Skripsi, Ketika Horor dan Komedi Menyatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/598/3175144/yuki_kato-duFD_large.jpg
Bedah Karakter Yuki Kato dalam Still Single: Pencari Cinta yang Percaya Zodiak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/598/3175070/microdrama_3_cinta_1_hati-UQRa_large.jpg
Microdrama VISION+ 3 Hati 1 Cinta, Intip Sinopsis dan Link Nontonnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/598/3175048/series_vision-SvOc_large.jpg
Series VISION+ Second Account dan Arab Maklum Siap Tayang di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/598/3175026/microdrama_turun_ranjang-pFrC_large.jpg
Microdrama Turun Ranjang, Streaming di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/598/3170559/rumah_yang_menyakitkan-JYVd_large.jpg
Microdrama VISION+ Rumah yang Menyakitkan, Kisah Bangkit dari Pengkhianatan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement