Series Vision+ Angel Angkat Perjalanan Karier Angelica Anastasia di Dunia e-Sports

JAKARTA – Vision+ menghadirkan Angel, series inspiratif yang mengangkat kisah nyata brand ambassador EVOS Sports, Angelica Anastasia. Series ini membahas perjalanan karier Angel yang ternyata penuh liku.

Angelica Anastasia berperan sebagai dirinya sendiri dalam series ini. Dia beradu akting dengan sederet aktor lainnya, seperti Brigitta Cynthia, Olga Lydia, Verdi Solaiman, Dayu Wijayanto, Emmanuel, Alif Joerg, Dixie Wang, dan Bunga Mentari.

Series ini menjadi langkah awal Angel dalam dunia akting sekaligus kesempatan berharga untuk mengembangkan aktingnya. Jadi jangan lewatkan series ini di Vision+ dengan mengunduhnya dari Play Store dan App Store.

Untuk mengakses konten eksklusif Vision+, Anda bisa berlangganan mulai dari Rp20.000. Jika Anda pencinta drama Korea, Anda bisa memilih paket Combo MeVVah seharga Rp49.000.

Dengan paket tersebut, Anda bisa mengakses semua konten eksklusif Vision+ dan VIU sekaligus. Nikmati tontonan berkualitas di mana saja dan kapan saja bersama Vision+, Streaming Ini Itu.**

(SIS)