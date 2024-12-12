Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Udah Siap Ketemu SEVENTEEN? Yuk, Intip Syarat Penukaran Tiketnya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |20:47 WIB
Udah Siap Ketemu SEVENTEEN? Yuk, Intip Syarat Penukaran Tiketnya!
Boyband Korea Selatan SEVENTEEN. (Foto: dok Wave Here)
A
A
A

JAKARTA - Acara Wave Here on 17 Dec Meet & Greet with S.Coups, Wonwoo, Vernon dari SEVENTEEN semakin dekat, dan para penggemar pasti sudah tidak sabar untuk bertemu langsung dengan S.Coups, Wonwoo, dan Vernon pada 17 Desember 2024 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol.

Untuk memastikan kelancaran pengalamanmu di acara ini, berikut adalah panduan lengkap mengenai proses penukaran tiket dan dress code yang perlu kamu perhatikan.

Proses Penukaran Tiket

Penukaran tiket adalah langkah penting untuk mendapatkan wristband dan special package sebagai akses masuk ke acara. Penukaran ini dapat dilakukan sesuai jadwal berikut:

  • 15-16 Desember 2024, Lokasi: East Atrium GF - Senayan Park, Waktu: 10:00 - 20:00 WIB
  • 17 Desember 2024, Lokasi: Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, JakartaWaktu: Mulai pukul 09:00 WIB hingga selesai

Saat proses penukaran, pastikan kamu membawa e-voucher (bisa dalam bentuk digital atau cetak) dan kartu identitas asli (KTP, SIM, Paspor, atau Kartu Pelajar) yang namanya sesuai dengan yang tertera pada e-voucher.

Jika kamu tidak bisa hadir sendiri, penukaran dapat diwakilkan oleh orang lain dengan syarat membawa surat kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai Rp10.000. Template surat kuasa ini dapat diunduh melalui laman resmi wavehereon17dec.com.

Halaman:
1 2 3
