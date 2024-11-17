Tiket Konser SEVENTEEN Hari Pertama Ludes, Netizen Geram Diduga Banyak Calo

Tiket konser SEVENTEEN hari pertama ludes, netizen geram diduga banyak calo. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Boyband Korea Selatan, SEVENTEEN bakal menggelar konsernya di Jakarta pada Februari 2025. Setelah penjualan tiket untuk tanggal 8 Februari 2025 sudah habis terjual, promotor memutuskan menambah satu hari untuk konser Mingyu Cs ini, yakni 9 Februari 2025.

Di tengah euforia dan ludesnya tiket konser SEVENTEEN untuk hari pertama, netizen justru dibuat geram oleh dugaan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Beredar dugaan banyaknya calo tiket yang langsung muncul sesaat setelah tiket ludes terjual.

Salah satunya yang terpantau sudah menjual tiket konser SEVENTEEN ini ialah akun media sosial X, @do********. Akun tersebut menjual tiket konser SEVENTEEN miliknya dengan berdalih hasil dari jasa titip.

“WTS WANT TO SELL WANT TO SWITCH DARI JASTIP SEVENTEEN FANMEET WAVE HERE ON 17 DEC CHITATO SECTION CHIPS. AVAIL 3 TIC, sudah ready, dijual karena udah dapet dari war sendiri. Rp 1.345k / tiket (incl jastip, admin, tax),” tulis akun tersebut.

Sayangnya, warganet menganggap akun tersebut merupakan calo tiket. Netizen menduga pemilik akun itu sengaja membeli lebih tiket konser SEVENTEEN untuk dijual lagi dengan harga yang lebih mahal.



“Kalo calo ya calo aja ga usah pakai alesan switch jastip,” tulis akun @kn******.

“Udah gilaa,” tulis @sa******.

“Keren amat bisa avail 3 tiket,” tulis netizen.