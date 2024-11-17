Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tiket Konser SEVENTEEN Hari Pertama Ludes, Netizen Geram Diduga Banyak Calo

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |22:29 WIB
Tiket Konser SEVENTEEN Hari Pertama Ludes, Netizen Geram Diduga Banyak Calo
Tiket konser SEVENTEEN hari pertama ludes, netizen geram diduga banyak calo. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Boyband Korea Selatan, SEVENTEEN bakal menggelar konsernya di Jakarta pada Februari 2025. Setelah penjualan tiket untuk tanggal 8 Februari 2025 sudah habis terjual, promotor memutuskan menambah satu hari untuk konser Mingyu Cs ini, yakni 9 Februari 2025.

Di tengah euforia dan ludesnya tiket konser SEVENTEEN untuk hari pertama, netizen justru dibuat geram oleh dugaan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Beredar dugaan banyaknya calo tiket yang langsung muncul sesaat setelah tiket ludes terjual.

Salah satunya yang terpantau sudah menjual tiket konser SEVENTEEN ini ialah akun media sosial X, @do********. Akun tersebut menjual tiket konser SEVENTEEN miliknya dengan berdalih hasil dari jasa titip.

“WTS WANT TO SELL WANT TO SWITCH DARI JASTIP SEVENTEEN FANMEET WAVE HERE ON 17 DEC CHITATO SECTION CHIPS. AVAIL 3 TIC, sudah ready, dijual karena udah dapet dari war sendiri. Rp 1.345k / tiket (incl jastip, admin, tax),” tulis akun tersebut.

Sayangnya, warganet menganggap akun tersebut merupakan calo tiket. Netizen menduga pemilik akun itu sengaja membeli lebih tiket konser SEVENTEEN untuk dijual lagi dengan harga yang lebih mahal.

“Kalo calo ya calo aja ga usah pakai alesan switch jastip,” tulis akun @kn******.

“Udah gilaa,” tulis @sa******.

“Keren amat bisa avail 3 tiket,” tulis netizen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/33/3185133//akmu-Pul5_large.jpg
AKMU Hengkang dari YG Entertainment setelah 12 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184931//chaeyoung_twice-PsZ5_large.jpg
Idap Sinkop Vasovagal, Chaeyoung Vakum dari TWICE hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/205/3184229//apink-i4U6_large.jpg
Apink Pastikan Rilis Musik Baru Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184207//jin_bts-E1Yo_large.jpg
Cium Paksa Jin BTS, Perempuan Paruh Baya Asal Jepang Ini Didakwa Atas Pelecehan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/629/3183718//remaja-9VFf_large.jpg
Dampak Negatif Media Sosial terhadap Kesehatan Mental Remaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183266//g_dragon-W5vN_large.jpg
Tiket Konser Encore G-Dragon di Seoul Ludes Terjual Hanya dalam 8 Menit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement