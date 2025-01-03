Mahalini Isyaratkan Vakum Bermusik, Fans: See You Next Chapter, Lini

JAKARTA - Mahalini menjadi sorotan warganet usai mengungkapkan kemungkinan dirinya bakal vakum dari panggung musik pada 2025. Hal itu diungkapkannya saat tampil mengisi acara musik, pada 31 Desember silam.

“Anggap saja penampilan aku hari ini yang paling berkesan ya. Kalau misalnya ada yang salah atau penampilanku kurang boleh enggak disingkirkan dulu? Karena aku enggak tahu apa tahun depan (2025) kita bisa ketemu atau enggak,” ujarnya.

Pelantun Sial itu berharap, para penggemarnya bisa menikmati penampilannya malam itu. “Harapannya, teman-teman merasa terkesan dengan penampilan aku. Semoga, aku selalu dirindukan,” katanya.

Mahalini memang tidak secara gamblang mengungkapkan alasannya memutuskan vakum dari panggung musik. Namun banyak yang menduga bahwa dia ingin fokus pada kehamilannya dan memberi dukungan padanya.

“Waktunya istirahat kakak. Fokus pada kehamilanmu dulu. Nanti, kalau mau silakan comeback ya,” ujar @ulpaplg***. Akun @bam**** menuliskan, “See you next chapter, Lini. Kau akan selalu kami rindukan.”