Kabar Bahagia, Mahalini Melahirkan Anak Pertama

Kabar Bahagia, Mahalini Melahirkan Anak Pertama, (Foto: Instagram)

Pasangan Mahalini dan Rizky Febian kedatangan anggota baru di tengah mereka. Mahalini baru saja melahirkan anak pertama pada 15 Februari 2025 kemarin.

Kabar tersebut diunggah Rizky Febian melalui akun instagramnya. Dalam postingan tersebut, pria yang kerap disapa Iki itu terlihat setia mendapangi sang istri.

Kabar Bahagia, Mahalini Melahirkan Anak Pertama

"Bismillahirahmanirahim. Telah lahir buah hati kami "Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian" dengan selamat walafiat pada tanggal 15 februari 2025," bunyi keterangan unggahan @rizkyfbian, dikutip minggu (16/2/2025).

Rizky Febian pun menuliskan pesan cinta untuk putrinya yang baru lahir dengan menyelipkan doa dan harapan terbaik.

"Selamat datang little. Semoga kelak menjadi anak yg berbakti, solehah, dan memberikan berkah untuk orang banyak ya nak," ungkapnya.

(kem)