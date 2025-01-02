Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebelum Vakum, Mahalini Minta Maaf pada Fans

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |16:20 WIB
Sebelum Vakum, Mahalini Minta Maaf pada Fans
Jelang Vakum, Mahalini Raharja: Tolong Dimaafkan (Foto: IG Mahalini)
JAKARTA - Mahalini Raharja, penyanyi jebolan Indonesian Idol, baru-baru ini mengisyaratkan kemungkinan untuk vakum dari dunia musik sepanjang tahun 2025. Kabar ini ia ungkapkan saat tampil di malam pergantian tahun pada 31 Desember 2024.

Dalam penampilannya, Mahalini menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar jika selama ini dirinya dirasa belum memberikan performa yang maksimal. Ia berharap para fans dapat memahami kondisinya.

"Anggaplah ini penampilan aku yang paling berkesan. Kalau ada salah atau merasa penampilan aku kurang, tolong dimaafkan dulu ya," ucap Mahalini seperti dikutip dari akun X @IndoPopBase, Kamis (2/1/2025).

Ungkapan Mahalini sang Jebolan Indonesian Idol yang Akan Hiatus pada 2025
Jelang Vakum, Mahalini Raharja: Tolong Dimaafkan

Selain itu, Mahalini juga menyinggung kemungkinan dirinya tidak tampil lagi di panggung musik tahun depan.

"Aku nggak tahu tahun depan kita bisa ketemu atau nggak. Jadi, aku harap teman-teman merasa berkesan dengan penampilan aku hari ini. Semoga aku selalu dirindukan," tuturnya.

Meski begitu, Mahalini tetap aktif berbagi momen kesehariannya sebagai musisi di media sosial. Berikut beberapa potret menarik dari perjalanan karier dan kehidupannya:

Mahalini sering membagikan potret kebersamaannya dengan sang suami, Rizky Febian. Foto-foto kebersamaan mereka selalu mencuri perhatian, apalagi Mahalini dikenal dengan tingkahnya yang lucu dan gaya foto yang unik.

Sebagai musisi, Mahalini dikenal dengan lagu-lagu melankolis yang sukses membuat pendengarnya terbawa perasaan. Beberapa hits-nya seperti Melawan Restu, Bawa Dia Kembali, hingga Mencintaimu—lagu yang menjadi soundtrack film 2nd Miracle in Cell No. 7—meledak di pasaran.

Saat tampil di panggung, penjiwaannya yang mendalam membuat setiap lagunya terasa lebih emosional dan memikat hati penggemar.

Sebagai perempuan Bali, Mahalini kerap tampil memikat dengan busana khas daerahnya. Salah satu penampilannya yang mencuri perhatian adalah saat ia mengenakan kebaya merah lengkap dengan hiasan kepala bunga emas khas Bali di Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

 

