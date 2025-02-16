Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mahalini dan Rizky Febian Sambut Anak Pertama, Namanya Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |14:04 WIB
Mahalini dan Rizky Febian Sambut Anak Pertama, Namanya Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian
Mahalini dan Rizky Febian sambut anak pertama, namanya Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Mahalini dan Rizky Febian tengah berbahagia menyambut kelahiran anak pertama mereka pada Sabtu (15/2/2025). Kabar gembira ini diumumkan melalui unggahan terbaru di Instagram, sekaligus memperkenalkan nama sang buah hati kepada publik.

Kebahagiaan jelas terpancar dari pasangan ini. Rizky Febian tampak haru saat melihat putrinya lahir ke dunia. Sementara itu, Mahalini tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat akhirnya bisa menggendong bayi mungilnya.

Berjenis kelamin perempuan, nama cantik apa yang diberikan Mahalini dan Rizky Febian untuk putri pertama mereka?

Berdasarkan unggahan di akun Instagram @mahaliniraharja dan @rizkyfbian, pasangan ini resmi mengumumkan nama putri pertama mereka. Bayi perempuan yang baru lahir itu diberi nama Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian, sebuah nama indah yang penuh makna.

"Bismillahirrahmanirrahim. Telah lahir buah hati kami, Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian dengan selamat walafiat pada tanggal 15 Februari 2025. Selamat datang little star. "Semoga kelak menjadi anak yang berbakti, solehah, dan memberikan berkah untuk orang banyak, ya, nak. Mohon doanya semuanya," tulis Rizky Febian dalam keterangan di Instagram, dikutip Okezone.com Minggu (16/2/2025).

Unggahan tersebut pun langsung banjir komentar dari kalangan selebriti yang memberikan ucapan dan doa. Selamat untuk Mahalini dan Rizky Febian.

(tty)

Telusuri berita celebrity lainnya
