HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mahalini Beri Sinyal Vakum Bermusik di 2025

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |10:44 WIB
Mahalini Beri Sinyal Vakum Bermusik di 2025
Mahalini Beri Sinyal Vakum Bermusik di 2025. (Foto: Instagram/@mahaliniraharja)
A
A
A

JAKARTA - Mahalini beri sinyal akan vakum dari dunia musik sepanjang tahun 2025. Hal itu disampaikannya di atas panggung saat tampil di malam pergantian tahun, pada 31 Desember silam.

Pelantun Sial itu memulai interaksinya dengan meminta maaf kepada para penggemarnya jika penampilannya selama ini kurang memuaskan. Dia berharap, fans bisa memaklumi kondisi tersebut.

“Anggaplah hari ini tuh penampilan aku yang paling berkesan. Please kalau misalnya aku ada salah atau merasa penampilan aku kurang, boleh disingkirkan dulu ya,” ujarnya seperti dikutip dari akun X @IndoPopBase, Kamis (2/1/2025). 

Mahalini menambahkan, “Karena aku enggak tahu apa tahun depan (2005) kita bisa ketemu atau enggak. Jadi aku harap, teman-teman merasa berkesan dengan penampilan aku. Semoga aku selalu dirindukan.”

Sayang, penyanyi berdarah Bali itu tidak mengungkapkan secara gamblang alasannya untuk vakum sejenak dari dunia musik. Pengumuman Mahalini itu membuat warganet berspekulasi tentang apa yang terjadi padanya. 

Halaman:
1 2
