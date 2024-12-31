Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Its Family Time! Tahun Baru di Rumah Aja Bareng Big Movies Platinum GTV

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |13:05 WIB
Its Family Time! Tahun Baru di Rumah Aja Bareng Big Movies Platinum GTV
Big Movies Platinum GTV akan menemani Anda menyambut 2025. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - GTV menghadirkan sederet film blockbuster seru di momen Tahun Baru. Aksi mendebarkan dan petualangan epik siap menemani Anda dan keluarga untuk menyambut tahun 2025.

Pada 31 Desember 2024, pukul 18.15 WIB ada triple action dari Transformers: Revenge of the Fallen yang akan mengajak Anda untuk menyaksikan perjalanan Sam Witwicky (Shia LaBeouf) yang terjebak dalam perang antara Autobots dan Decepticons. 

Dilanjutkan Transformers: Dark of the Moon yang tayang pukul 21.00 WIB. Lewat film ini, Anda akan diajak melihat perjuangan Optimus Prime menghadapi pengkhianatan besar demi lindungi bumi. 

Menjelang detik pergantian tahun akan ada Mission: Impossible II pada pukul 23.00 WIB, di mana Agen IMF Ethan Hunt (Tom Cruise) akan menghadapi misi mustahil yang mendebarkan.

Pada 1 Januari 2025, pukul 19.15 WIB akan tayang dua film penuh ketegangan. G.I. Joe: Retaliation. Film ini akan menampilkan aksi kolaborasi Dwayne Johnson, Bruce Willis, dan Channing Tatum.

