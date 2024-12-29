Skripsick hingga Temen Ngekost Hadir di Amazing Series Vision+ GTV

JAKARTA - Dua original series Vision+, Skripsick dan Teman Ngekost kini hadir di GTV. Anda bisa menonton Amazing Series Vision+, pada Senin pukul 21.00 WIB.

Series Catatan Akhir Sekolah The Series akan memasuki klimaks cerita. Kekacauan dan persiapan pensi sekolah makin memanas! Persahabatan diuji, rahasia terbongkar, dan momen-momen sweet juga siap membuat penonton baper.

Akankah Javit, Anggita, dan teman-temannya sukses menciptakan kenangan tak terlupakan? Atau, akankah mereka justru terjebak dalam konflik yang sulit diselesaikan? Jangan kelewatan dua episode terakhirnya ya.

Setelah Catatan Akhir Sekolah the Series merampungkan masa tayangnya, serial Skripsick akan memulai masa tayangnya dalam Amazing Series Vision+, mulai 13 Januari 2025, pukul 21.00 WIB.

Series Skripsick bercerita tentang kehidupan mahasiswa tingkat akhir yang penuh drama. Dari dosen pembimbing yang bikin deg-degan hingga drama cinta segitiga yang rumit.