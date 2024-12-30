Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Arab Maklum 2: Petualangan Kocak di Bali yang Siap Ramaikan Liburan Akhir Tahun

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |14:51 WIB
Arab Maklum 2: Petualangan Kocak di Bali yang Siap Ramaikan Liburan Akhir Tahun
Arab Maklum 2: Petualangan Kocak di Bali yang Siap Ramaikan Liburan Akhir Tahun. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Setelah sukses besar dengan musim pertamanya, Vision+ resmi merilis Arab Maklum 2, pada 26 April 2024. Musim kedua ini dipastikan akan membawa lebih banyak tawa untuk Anda. 

Series Arab Maklum 2 akan menghadirkan petualangan Abah Mahmud dan keluarganya saat liburan di Bali. Di Pulau Dewata tersebut, mereka berkesempatan menjelajahi berbagai tradisi serta budaya yang unik khas Bali.

Keanekaragaman budaya Bali memunculkan beragam situasi kocak dan tantangan seru bagi keluarga Abah Mahmud. Warna-warni tradisi lokal, interaksi dengan warga setempat, serta kelucuan khas Abah dan Umi akan menjadi daya tarik Arab Maklum 2.

Musim kedua Arab Maklum ini dibintangi sederet aktor papan atas, seperti Usama Harbatah, Dhawiya Zaida, Rachel Patria, Martin Anugrah, Aci Resti, Avi Basalamah, Ananta Rispo, Zidni Hakim, dan Patricia Gouw. 

Menariknya, Arab Maklum 2 tetap mempertahankan ciri khasnya dengan humor segar yang menggelitik. Kisah yang diangkat juga relate dengan keseharian masyarakat Indonesia. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/43/3193841//korean_v_league_2025_2026-Lbwq_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Korean V-League 2025-2026 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/598/3192785//still_single-wLGX_large.JPG
Mengenal Karakter Yudha yang Bikin Baper di Series Still Single, Diperankan Samo Rafael
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/598/3192622//vision-WrFv_large.JPG
Tayangan Spesial Liburan Tahun Baru, Marathon Series dan Microdrama Seru VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192500//macet-1ZMr_large.jpg
Kawasan Tendean Menuju Blok M Macet Jelang Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/298/3192136//makan-nP6j_large.jpg
Makan Banyak saat Liburan? Ini Tips Biar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3191958//gempa-4xW8_large.jpg
Libur Akhir Tahun, Lumajang Jatim Diguncang Gempa Dangkal Dua Kali
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement