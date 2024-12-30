Arab Maklum 2: Petualangan Kocak di Bali yang Siap Ramaikan Liburan Akhir Tahun

JAKARTA – Setelah sukses besar dengan musim pertamanya, Vision+ resmi merilis Arab Maklum 2, pada 26 April 2024. Musim kedua ini dipastikan akan membawa lebih banyak tawa untuk Anda.

Series Arab Maklum 2 akan menghadirkan petualangan Abah Mahmud dan keluarganya saat liburan di Bali. Di Pulau Dewata tersebut, mereka berkesempatan menjelajahi berbagai tradisi serta budaya yang unik khas Bali.

Keanekaragaman budaya Bali memunculkan beragam situasi kocak dan tantangan seru bagi keluarga Abah Mahmud. Warna-warni tradisi lokal, interaksi dengan warga setempat, serta kelucuan khas Abah dan Umi akan menjadi daya tarik Arab Maklum 2.

Musim kedua Arab Maklum ini dibintangi sederet aktor papan atas, seperti Usama Harbatah, Dhawiya Zaida, Rachel Patria, Martin Anugrah, Aci Resti, Avi Basalamah, Ananta Rispo, Zidni Hakim, dan Patricia Gouw.

Menariknya, Arab Maklum 2 tetap mempertahankan ciri khasnya dengan humor segar yang menggelitik. Kisah yang diangkat juga relate dengan keseharian masyarakat Indonesia.