Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

GTV Hadirkan Episode Baru SpongeBob SquarePants, Bikin Liburan Semakin Happy

Brigitta Putri , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |12:50 WIB
GTV Hadirkan Episode Baru SpongeBob SquarePants, Bikin Liburan Semakin <i>Happy</i>
GTV Hadirkan Episode Baru SpongeBob SquarePants, Bikin Liburan Semakin Happy. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - GTV kini menayangkan SpongeBob SquarePants untuk menemani liburan Anda, setiap pagi pukul 07.30 WIB. Tak hanya episode lama, animasi populer ini juga akan memanjakan Anda dengan episode baru yang semakin seru.

Ada episode di mana SpongeBob kecil berkemah, atau petualangan si sponge kuning kotak itu yang terjebak dalam ruang waktu. SpongeBob akan tampil bersama sahabat setianya, dari Patrick, Squidward, Sandy, Mr. Krabs, dan warga Bikini Bottom.

Nah pastikan Anda mantengin cerita-cerita seru yang menggelitik dari SpongeBob dan sahabatnya di GTV, setiap hari, pukul 07.30 WIB.

Agar pengalaman menonton Anda semakin nyaman, pastikan Anda melakukan scan ulang kanal digital GTV sesuai kota masing-masing. Jika tayangan GTV digitalmu bermasalah, scan ulang pengaturan Set Top Box. 

Lalu, periksa sambungan kabel antena atau ubah posisi letak antena Anda. Namun jika masih bermasalah, hubungi layanan solusi TV digital melalui chat di nomor WhatsApp di 0856 9003 900, setiap Senin-Jumat pukul 09.00-18.00 WIB.

Anda juga bisa menonton SpongeBob SquarePants secara streaming di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/598/3188186/animasi_gtv-4csz_large.jpg
Kini Hadir di Channel 30, GTV Siap Manjakan Penonton Cilik dengan Animasi Seru Tiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188122/gtv_channel_30-9GMD_large.jpg
Kini GTV Hadir di Channel 30, Gambar Lebih Jernih dan Stabil untuk Nonton New Family 100
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581/amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538/vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507/happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284/gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement