GTV Hadirkan Episode Baru SpongeBob SquarePants, Bikin Liburan Semakin Happy

JAKARTA - GTV kini menayangkan SpongeBob SquarePants untuk menemani liburan Anda, setiap pagi pukul 07.30 WIB. Tak hanya episode lama, animasi populer ini juga akan memanjakan Anda dengan episode baru yang semakin seru.

Ada episode di mana SpongeBob kecil berkemah, atau petualangan si sponge kuning kotak itu yang terjebak dalam ruang waktu. SpongeBob akan tampil bersama sahabat setianya, dari Patrick, Squidward, Sandy, Mr. Krabs, dan warga Bikini Bottom.

Nah pastikan Anda mantengin cerita-cerita seru yang menggelitik dari SpongeBob dan sahabatnya di GTV, setiap hari, pukul 07.30 WIB.

Agar pengalaman menonton Anda semakin nyaman, pastikan Anda melakukan scan ulang kanal digital GTV sesuai kota masing-masing. Jika tayangan GTV digitalmu bermasalah, scan ulang pengaturan Set Top Box.

Lalu, periksa sambungan kabel antena atau ubah posisi letak antena Anda. Namun jika masih bermasalah, hubungi layanan solusi TV digital melalui chat di nomor WhatsApp di 0856 9003 900, setiap Senin-Jumat pukul 09.00-18.00 WIB.

Anda juga bisa menonton SpongeBob SquarePants secara streaming di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+.**

