Racun Sangga: Kisah Nyata di Balik Praktik Mistis yang Menghebohkan

JAKARTA - Podcast Bisikan Gaib dari channel YouTube Robby Purba membahas soal fenomena film Racun Sangga yanng menggali tradisi dan budaya mistis dari Kalimantan.

Film tersebut terinspirasi dari kisah nyata sepasang suami istri yang menjadi korban praktik mistis bernama Racun Sangga. Praktik gaib itu dipercaya sebagai salah satu bentuk santet untuk memisahkan pasangan.

Fahad dan Frederika, bintang utama film tersebut kemudian berbagi pengalaman selama proses syuting Racun Sangga. “Awalnya, saya skeptis terhadap hal-hal seperti ini,” ujar Fahad si pemeran Andi dalam film tersebut.

Namun, setelah bertemu langsung dengan korban dan mendengar kisahnya, Fahad mengaku mulai terbuka terhadap kemungkinan adanya fenomena yang sulit dijelaskan secara logis. Pernyataan senada juga diungkapkan Frederika.

“Sebelumnya, saya tidak percaya dengan hal-hal mistis. Tapi saat mendengar cerita dari korban, terutama dampak psikologis yang mereka alami, saya jadi memahami betapa seriusnya masalah ini,” tutur si pemeran Maya dalam film Racun Sangga.