HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bisikan Gaib Robby Purba: Pengalaman Mistis di Lereng Gunung

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |21:43 WIB
Bisikan Gaib Robby Purba: Pengalaman Mistis di Lereng Gunung
Bisikan Gaib Robby Purba: Pengalaman Mistis di Lereng Gunung. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Pada 2004, sebuah peristiwa misterius menimpa perkemahan mahasiswa di lereng gunung Yogyakarta. Momen itu, diceritakan kembali oleh Ruis dan Iskak yang merupakan panitia acara makrab mahasiswa baru di kampusnya.

Acara makrab itu digelar di sebuah area perkemahan yang terletak sekitar 2 jam perjalanan dari pusat Kota Yogyakarta. Yang tak mereka tahu, area perkemahan itu ternyata menyimpan kisah seram setelah mereka melanggar peraturan lokal.

Sejak awal, panitia sudah diperingatkan oleh juru kunci setempat untuk menyelesaikan pemasangan tenda sebelum pukul 15.00 WIB. Namun, karena kendala teknis, mereka merampungkan pemasangan tenda menjelang magrib.

Meski sepele, ternyata keputusan tersebut membawa dampak besar bagi peserta makrab di malam hari. Acara yang semula berjalan lancar berubah menjadi mencekam saat seorang peserta perempuan berteriak dan kesurupan. 

Dari satu peserta, akhirnya 19 lainnya ikut kesurupan yang membuat panitia kewalahan. Peserta yang kerasukan kemudian dibawa ke sekre untuk ditenangkan, sementara yang lain memilih berkumpul di pendopo karena takut tidur di tenda.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
