Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 3

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |16:42 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 3
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 3. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 3 bercerita tentang Aliya yang menjenguk Lingga di rumah sakit. Sebelum masuk, tak sengaja dia berpapasan dengan Arini. Dia pun menyampaikan kepada Lingga bahwa Fajar tidak selamat.

Ketika masuk ke kamar Lingga, Arini terkejut melihat ada wanita lain dan dia adalah Aliya. Arini teringat foto masa lalu Lingga bersama Aliya yang membuat traumanya muncul kembali akibat insiden Doni.

Arini berusaha menyembunyikan trauma itu dari Lingga dan memperlihatkan dirinya baik-baik saja. Dia masih bimbang dan ingin bertanya kepada Lingga siapa sebenarnya Aliya.

Lingga yang sudah bekerja kembali pun mendapat tugas menangkap biawak liar yang masuk ke kantor kelurahan. Kebetulan di sana, ada Aliya yang sedang mengurus administrasi kematian suaminya. Mereka pun bertemu kembali.

Lingga bahkan menawarkan untuk mengantarkan Aliya ke rumah. Namun tanpa disadari Lingga, Arini ternyata melihat itu semua dari dalam taksi. Apakah Arini cemburu dan benar-benar mencintai Lingga? 

Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.00 WIB.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement