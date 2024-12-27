Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 3

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 3 bercerita tentang Aliya yang menjenguk Lingga di rumah sakit. Sebelum masuk, tak sengaja dia berpapasan dengan Arini. Dia pun menyampaikan kepada Lingga bahwa Fajar tidak selamat.

Ketika masuk ke kamar Lingga, Arini terkejut melihat ada wanita lain dan dia adalah Aliya. Arini teringat foto masa lalu Lingga bersama Aliya yang membuat traumanya muncul kembali akibat insiden Doni.

Arini berusaha menyembunyikan trauma itu dari Lingga dan memperlihatkan dirinya baik-baik saja. Dia masih bimbang dan ingin bertanya kepada Lingga siapa sebenarnya Aliya.

Lingga yang sudah bekerja kembali pun mendapat tugas menangkap biawak liar yang masuk ke kantor kelurahan. Kebetulan di sana, ada Aliya yang sedang mengurus administrasi kematian suaminya. Mereka pun bertemu kembali.

Lingga bahkan menawarkan untuk mengantarkan Aliya ke rumah. Namun tanpa disadari Lingga, Arini ternyata melihat itu semua dari dalam taksi. Apakah Arini cemburu dan benar-benar mencintai Lingga?

Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.00 WIB.**

(SIS)