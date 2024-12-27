Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Citra Scholastika Anggap Kenaikan PPN 12 Persen sebagai Tantangan Jelang Comeback di 2025

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |12:01 WIB
Citra Scholastika Anggap Kenaikan PPN 12 Persen sebagai Tantangan Jelang Comeback di 2025
Citra Scholastika Anggap Kenaikan PPN 12 Persen sebagai Tantangan Jelang Comeback di 2025 (Foto: IG Citra)
A
A
A

JAKARTA - Citra Scholastika siap kembali aktif di dunia musik pada 2025. Ia telah mempersiapkan sejumlah karya terbaru, termasuk konsep kolaborasi yang melibatkan banyak musisi.

"Itu yang sedang aku kejar di tahun 2025. Semoga banyak karya yang melibatkan lebih banyak orang," ujar Citra saat ditemui di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan, belum lama ini.

Demi mewujudkan rencana ini, Citra bahkan rela menunda pernikahannya. Ia merasa perlu mengejar impian yang sempat terabaikan ketika dirinya terlalu fokus pada bisnis.

Citra Scholastika Anggap Kenaikan PPN 12 Persen sebagai Tantangan Jelang Comeback di 2025
Citra Scholastika Anggap Kenaikan PPN 12 Persen sebagai Tantangan Jelang Comeback di 2025

"Kalau sekarang sudah bisa lebih santai. Sudah tahu mana yang jadi prioritas. Harapannya, tahun depan dan tahun-tahun mendatang bisa lebih stabil," tuturnya.

Namun, ada satu tantangan yang kini menjadi perhatian Citra, yaitu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menurutnya, kebijakan ini berdampak pada biaya produksi karya musik, terutama untuk konsep yang lebih besar.

"Kebijakan ini baru saja aku diskusikan dengan tim," ungkap Citra. "Tahun depan aku ingin melibatkan formasi musik tambahan, seperti pemain brass, untuk membuat pertunjukan panggung lebih meriah."

Citra menyadari bahwa konsep ini membutuhkan anggaran yang lebih besar. Namun, ia memandang kenaikan PPN sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan bijak, termasuk dalam pengelolaan anggaran produksi.

"Itu jadi tantangan baru buat aku. Tapi aku punya tim kreatif yang membantu mengalokasikan dana secara bijak. Kami tidak ingin terlalu berlebihan," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
