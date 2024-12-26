Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Belum Siap Menikah, Citra Scholastika Ingin Bebaskan Diri Sebelum Jadi Istri

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |12:04 WIB
Belum Siap Menikah, Citra Scholastika Ingin Bebaskan Diri Sebelum Jadi Istri
Belum Siap Menikah, Citra Scholastika Ingin Bebaskan Diri Sebelum Jadi Istri (Foto: IG Citra)
A
A
A

JAKARTA - Citra Scholastika mengungkapkan keinginannya untuk menikmati kebebasan dan mengejar berbagai hal sebelum menikah dengan sang kekasih dan menjadi seorang istri.

Pelantun lagu Pasti Bisa ini menyadari bahwa kesiapan mental adalah kunci utama untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Namun, ia optimistis bahwa kesiapan tersebut akan datang pada waktunya.

Belum Siap Menikah, Citra Scholastika Ingin Bebaskan Diri Sebelum Jadi Istri
Belum Siap Menikah, Citra Scholastika Ingin Bebaskan Diri Sebelum Jadi Istri

"Mungkin karena aku merasa banyak hal yang terlewat. Selama ini aku terlalu fokus bekerja. Jadi sekarang, aku ingin menikmati momen-momen itu sebelum nantinya aku punya banyak tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri," ungkap Citra saat ditemui di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Citra mengakui bahwa hidupnya berjalan begitu cepat ketika ia sibuk dengan pekerjaan. Ia baru sadar bahwa banyak hal penting yang tidak sempat dinikmatinya selama beberapa tahun terakhir.

"Tapi sekarang sudah lebih santai. Aku jadi lebih tahu mana yang menjadi prioritas. Harapannya, tahun depan dan seterusnya aku bisa lebih tenang dan lebih matang lagi," tambahnya.

Ketika ditanya soal alasan belum siap menikah, Citra menegaskan bahwa masalah finansial bukanlah faktor utamanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099315/citra_scholastika-mVbP_large.jpg
Citra Scholastika Anggap Kenaikan PPN 12 Persen sebagai Tantangan Jelang Comeback di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/205/3098870/citra_scholastika-m2xs_large.jpg
Citra Scholastika Ikhlas Royalti Lagu Rohani Tak Diterima Selama 14 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098838/citra_scholastika-4Icq_large.jpg
Citra Scholastika Belum Siap Menikah, Banyak Hal yang Dipertimbangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/19/33/2581787/warganet-bandingkan-agnez-mo-dan-niki-zefanya-citra-scholastika-bingung-deh-DMNSeP43X0.jpg
Warganet Bandingkan Agnez Mo dan Niki Zefanya, Citra Scholastika: Bingung Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/01/33/2418638/sebelum-terkenal-citra-scholastika-pernah-jadi-korban-bullying-tHFvACQ0Nv.jpg
Sebelum Terkenal, Citra Scholastika Pernah Jadi Korban Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/18/33/2311812/citra-scholastika-bocorkan-kebiasaan-gisel-saat-tinggal-satu-atap-A4AplHBiNu.jpg
Citra Scholastika Bocorkan Kebiasaan Gisel saat Tinggal Satu Atap
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement