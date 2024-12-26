Belum Siap Menikah, Citra Scholastika Ingin Bebaskan Diri Sebelum Jadi Istri

JAKARTA - Citra Scholastika mengungkapkan keinginannya untuk menikmati kebebasan dan mengejar berbagai hal sebelum menikah dengan sang kekasih dan menjadi seorang istri.

Pelantun lagu Pasti Bisa ini menyadari bahwa kesiapan mental adalah kunci utama untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Namun, ia optimistis bahwa kesiapan tersebut akan datang pada waktunya.

"Mungkin karena aku merasa banyak hal yang terlewat. Selama ini aku terlalu fokus bekerja. Jadi sekarang, aku ingin menikmati momen-momen itu sebelum nantinya aku punya banyak tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri," ungkap Citra saat ditemui di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Citra mengakui bahwa hidupnya berjalan begitu cepat ketika ia sibuk dengan pekerjaan. Ia baru sadar bahwa banyak hal penting yang tidak sempat dinikmatinya selama beberapa tahun terakhir.

"Tapi sekarang sudah lebih santai. Aku jadi lebih tahu mana yang menjadi prioritas. Harapannya, tahun depan dan seterusnya aku bisa lebih tenang dan lebih matang lagi," tambahnya.

Ketika ditanya soal alasan belum siap menikah, Citra menegaskan bahwa masalah finansial bukanlah faktor utamanya.