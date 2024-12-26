Citra Scholastika Ikhlas Royalti Lagu Rohani Tak Diterima Selama 14 Tahun

JAKARTA - Citra Scholastika memilih untuk mengikhlaskan royalti dari lagu-lagu rohani ciptaannya yang tidak pernah diterimanya selama lebih dari satu dekade.

Citra mengungkapkan bahwa lagu-lagu rohaninya sering diputar di berbagai tempat, namun ia sama sekali tidak mengetahui berapa jumlah royalti yang seharusnya diterimanya.

"Aku bahkan nggak tahu nominalnya berapa. Tapi aku sering dengar cerita dari orang-orang yang bilang kalau lagu-laguku diputar di banyak tempat. Ada salah satu lagu rohani yang ternyata cukup dikenal dan tersebar luas," ungkap Citra saat ditemui di Kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan, belum lama ini.

Meski begitu, Citra tidak sepenuhnya menyalahkan pihak yang memutar lagunya tanpa memberikan royalti. Ia mengakui hal ini juga terjadi karena kelalaiannya sendiri sebagai penyanyi dan pencipta lagu.