HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Citra Scholastika Klaim Pilot yang Buka Pintu Toiletnya di Pesawat Belum Minta Maaf

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |08:26 WIB
Citra Scholastika Klaim Pilot yang Buka Pintu Toiletnya di Pesawat Belum Minta Maaf
Citra Scholastika Klaim Pilot yang Buka Pintu Toiletnya di Pesawat Belum Minta Maaf. (Foto: Instagram/Citra Scholastika)
A
A
A

JAKARTA - Citra Shoclastika mengklaim, pilot yang membuka pintu toiletnya saat di pesawat belum meminta maaf hingga kini. Padahal, peristiwa itu sudah terjadi sebulan silam.

"Peristiwanya mungkin November lalu ya. Sebenarnya, sudah tidak mikirin lagi. Intinya, pihak maskapainya sudah ada niat untuk meminta maaf," ujarnya saat ditemui di Cirendeu, Tangerang Selatan. 

Tak hanya pihak maskapai, pramugari yang turut menertawakan insiden tersebut juga telah meminta maaf kepada Citra. Sayang, permintaan maaf itu justru belum keluar dari mulut sang pelaku.

"Iya, justru si oknum pilotnya ini yang malah belum meminta maaf sampai hari ini," tutur pelantun Everybody Knew tersebut menambahkan.

Kongkow Okezone Hadirkan Penyanyi Citra Scholastika
Kongkow Okezone Hadirkan Penyanyi Citra Scholastika

Walau belum menerima permintaan maaf dari sang pilot, Citra Scholastika mengaku, tak terlalu ambil pusing dengan peristiwa tersebut. Dia hanya berharap, tak ada penumpang lain yang mengalami kejadian serupa dengannya.

Halaman:
1 2
