HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Citra Scholastika Belum Siap Menikah, Banyak Hal yang Dipertimbangkan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |09:34 WIB
JAKARTA - Citra Scholastika mengungkapkan bahwa dirinya belum siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan dengan sang kekasih. Menurutnya, ada banyak hal yang harus dipikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan besar tersebut.

Saat ini, keluarga besar Citra sudah cukup mengenal sosok sang pacar. Bahkan, penyanyi lagu Pasti Bisa ini sering mengajak kekasihnya untuk berkumpul bersama keluarga di momen-momen spesial seperti hari besar.

"Aku biasanya kalau di acara keluarga itu lebih tertutup, karena pengennya kalau sudah sah baru bisa dipamerkan," ujar Citra saat ditemui di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Ketika ditanya mengenai rencana menikah tahun depan, Citra dengan jujur mengatakan bahwa dirinya masih belum siap. Ia ingin memastikan bahwa pernikahan yang akan dijalani nanti adalah keputusan yang tepat dan menjadi yang pertama sekaligus terakhir dalam hidupnya.

"Sepertinya tahun depan juga belum. Karena menurutku, pernikahan itu keputusan sekali seumur hidup. Jadi, aku benar-benar ingin memastikan yang terbaik, agar bisa bertahan selamanya. Perempuan biasanya memang punya banyak pertimbangan," jelasnya.

Lebih lanjut, Citra menekankan bahwa pertimbangan terbesarnya bukan hanya soal materi, melainkan juga kesiapan mental. Ia ingin memastikan bahwa dirinya benar-benar siap untuk menjalani perjalanan hidup yang panjang bersama pasangan.

"Ini adalah keputusan besar yang harus aku ambil sendiri. Kalau hal lain dalam hidup mungkin tidak aku pilih, tapi pasangan hidup itu aku yang menentukan. Jadi harus benar-benar siap," tambahnya.

 

