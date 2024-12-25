Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lyodra Semringah Rayakan Natal Bersama Randy Martin untuk Pertama Kalinya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |13:22 WIB
Lyodra Semringah Rayakan Natal Bersama Randy Martin untuk Pertama Kalinya
Lyodra Semringah Rayakan Natal Bersama Randy Martin untuk Pertama Kalinya (Foto: IG Lyodra)
A
A
A

JAKARTA - Lyodra Ginting merasakan kebahagiaan yang berbeda di Natal 2024. Untuk pertama kalinya, ia merayakan momen spesial ini bersama sang kekasih, aktor Randy Martin. Kehadiran Randy disebutnya menambah kehangatan dan kebahagiaan Natal tahun ini.

Pasangan muda ini juga terlihat kompak saat menjalani ibadah di gereja pada malam Natal. Tampil serasi di hadapan publik, keduanya mencuri perhatian dengan keharmonisan mereka.

"Makna Natal selalu spesial sih setiap tahunnya, terutama untuk umat Kristiani dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus. Hari ini senang banget bisa merayakan Natal," ujar Randy Martin, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Rabu (25/12/2024).

Randy Martin Bahagia Rayakan Natal Bersama Lyodra
Randy Martin Bahagia Rayakan Natal Bersama Lyodra

Bagi Lyodra, merayakan Natal bersama sang kekasih adalah pengalaman baru. Biasanya, momen Natal dihabiskannya bersama keluarga dan teman-teman seusai ibadah.

"Ini pertama kalinya aku ngerayain berdua, jadi rasanya happy banget. Kalau biasanya, sih, aku lebih banyak sama keluarga," ungkap Lyodra dengan senyuman.

Ketika ditanya soal makna Natal, Randy menyebut bahwa perayaan ini menjadi momen untuk introspeksi diri dan mempersiapkan semangat baru menyambut tahun yang akan datang.

"Buat aku pribadi, Natal tahun ini lebih kepada memperbaiki diri. Di penghujung tahun, kita menyambut kelahiran Yesus Kristus, jadi harapannya kita juga bisa seperti terlahir kembali dengan semangat dan jiwa yang baru untuk menghadapi 2025," jelas Randy.

 

