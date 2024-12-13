J-Rocks hingga Trio Macan Ramaikan Dahsyatnya Weekend di Cibitung

JAKARTA - Dahsyatnya Weekend hadir kembali dengan format lebih fresh dan seru. Ajang ini akan kembali digelar di Ramayana Ciplaz Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada 14 dan 15 Desember 2024, mulai pukul 07.00 WIB.

Panggung Dahsyatnya Weekend akan diisi oleh deretan penyanyi dan band papan atas serta para pemain sinetron unggulan RCTI. Pada hari pertama, 14 Desember 2024, acara ini akan dimeriahkan J-Rocks, Trio Macan, Dul Jaelani and Friends, serta Bulan Suteni.

Ada juga penampilan spesial dari dua pemain sinetron Cinta Yasmin, Lea Ciarachel dan Naufal Samudra. Dahsyatnya Weekend hari pertama akan dipandu oleh Ruben Onsu, Tarra Budiman, Claudia Andhara, dan Harini Sondakh.

Sementara hari kedua, pada 15 Desember 2024, akan dimeriahkan oleh UN1TY, Bagas Ran, Anggis Devaki, dan Fira Cantika. Penonton pun bisa bertemu langsung dengan Voke Victoria dan Mariana Putri, para pemain sinetron Terbelenggu Rindu.

Dashyatnya Weekend hari kedua masih akan dipandu oleh Ruben Onsu bersama Claudia Andhara, Ghea Youbi dan Betrand Putra Onsu. Tak hanya performance artis papan atas, panggung musik ini akan diisi banyak keseruan.