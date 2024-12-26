Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Original Series V+ Inul dan Adam Episode 26 Desember di RCTI

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |13:01 WIB
JAKARTA - Serial Original Series V+ Inul dan Adam kembali menghadirkan cerita seru yang dipenuhi humor, drama, dan pesan moral mendalam. Pada episode kali ini, fokus cerita beralih ke dinamika di kantor hukum Adam Suseno, yang kedatangan klien baru dengan masalah yang tak terduga.

Ari Kriting, seorang pria yang terjebak dalam masalah besar, datang meminta bantuan Adam. Data pribadi Ari, termasuk KTP, disalahgunakan oleh temannya untuk mengajukan pinjaman online tanpa sepengetahuannya. 

Adam, yang dikenal sebagai pengacara andal, setuju membantu Ari menyelesaikan masalah ini. Namun, apa yang tampak sederhana berubah menjadi kekacauan besar di kantor hukum Adam.

Keributan bermula dari salah paham antara Dodi, salah satu pegawai di kantor Adam, dan Ari Kriting. Dodi, yang juga sedang diteror oleh debt collector karena pinjaman online, mengira Ari adalah penagih hutang. 

Sebaliknya, Ari menduga Dodi adalah debt collector yang ingin menagih utang darinya. Ketegangan memuncak saat keduanya bertemu di sebuah pesta yang diadakan Adam. Saling tuduh di antara mereka menimbulkan keributan yang memanas.

Puncaknya, salah satu kolega Adam tercebur ke kolam renang akibat kekacauan tersebut. Hal ini membuat para tamu pesta merasa terganggu dan meragukan profesionalitas Adam sebagai pengacara. 

Dalam situasi sulit itu, Inul tampil sebagai penengah. Dengan menyanyikan lagu penuh makna, ia berhasil mencairkan suasana, mengundang senyum, dan mengembalikan kehangatan pesta.

Episode kali ini tidak hanya menghibur dengan cerita yang segar, tetapi juga mengingatkan pemirsa akan pentingnya menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan.

 

