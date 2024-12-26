Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam

JAKARTA - Tamara Tyasmara berziarah ke makam putranya, Raden Andante Khalif Pramudityo, di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada Kamis (26/12/2024). Ziarah ini dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun Dante.

Sesampainya di makam, Tamara tak mampu menahan air matanya. Ia berjalan dengan langkah berat menuju pusara putranya, yang sudah dikelilingi oleh ibunya serta anak-anak dari panti asuhan yang hadir untuk mendoakan Dante.

Tangis Tamara Tyasmara Pecah saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam

Tangis Tamara semakin pecah saat ia bersimpuh di depan makam Dante. Dengan isak tangis yang terdengar pilu, ia mengusap nisan sang anak sembari meluapkan emosinya. Tamara bahkan sempat melontarkan kalimat bernada marah yang ditujukan kepada Yudha Arfandi, mantan kekasih yang telah menghilangkan nyawa Dante.

Ibu dan teman-temannya mencoba menenangkan Tamara. Meski matanya masih sembab dan air mata terus mengalir, ia berusaha menunjukkan senyuman saat berfoto di depan makam Dante. Makam tersebut dihiasi dengan kue ulang tahun berkarakter Roblox—favorit Dante—dan pigura foto Dante saat merayakan ulang tahunnya yang ke-6 tahun lalu.

Acara ziarah ini juga diisi dengan kegiatan berbagi. Tamara membagikan makanan dan hadiah kepada anak-anak panti asuhan yang hadir, sebagai bentuk penghormatan kepada Dante.

Tamara mengaku dadanya terasa sesak saat harus merayakan ulang tahun Dante di makam. Namun, ia berusaha untuk menerima kenyataan pahit ini dengan lapang dada.

“Dalam hati aku bertanya, kenapa ulang tahun tahun ini harus di sini? Biasanya kita rayakan ulang tahun Dante di rumah, atau di sekolah. Rasanya berat, tapi aku percaya Dante lebih bahagia merayakan ulang tahunnya di surga,” ungkap Tamara dengan suara bergetar.