Pacaran dengan Yudha Arfandi, Uang Tamara Tyasmara Dikuras Habis

JAKARTA - Tamara Tyasmara mengungkapkan sejumlah perilaku Yudha Arfandi selama mereka berpacaran.

Yudha, yang kini terpidana dalam kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudityo, disebut kerap menghabiskan uang Tamara dengan menggunakan kartu kreditnya.

Pengakuan Tamara ini juga sekaligus membantah pernyataan pengacara Yudha, Daliun Sailan, yang menuding Tamara memanfaatkan kliennya karena dianggap memiliki penghasilan minim sebagai figuran dalam beberapa sinetron.

"Aku nggak pernah terima apa-apa dari dia untungnya. Keluarganya dia kan bilang aku dituduh butuh duitnya Arfandi," ucap Tamara Tyasmara dikutip dari kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Kamis (14/11/2024).

“Padahal uang aku uang dihabisin sama dia, buka-bukaan aja nih, uang aku yang habis sama dia, kartu aku yang dipakai sama dia, pergi-pergi gitu pakai kartu aku, itu yang pengacaranya sama keluarganya nggak tahu," tambahnya.

Tamara menjelaskan bahwa selama ini kartu kreditnya sering digunakan Yudha untuk berbagai keperluan, termasuk bepergian.

"Aku terbuka saja, uangku habis dipakai dia, kartuku yang dipakai dia, pergi-pergi juga pakai kartuku. Hal ini yang pengacara dan keluarganya tidak tahu," tambahnya.

Merasa dirugikan, Tamara akhirnya memutuskan untuk memblokir kartu kreditnya setelah menyadari bahwa uangnya telah digunakan untuk kepentingan pribadi Yudha.