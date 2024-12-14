Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Jadi Among Tamu di Resepsi Zumi Zola dan Putri Zulhas

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |21:29 WIB
5 Artis Jadi Among Tamu di Resepsi Zumi Zola dan Putri Zulhas
5 Artis Jadi Among Tamu di Resepsi Zumi Zola dan Putri Zulhas (Foto: Ist)
JAKARTA - Pasangan Zumi Zola dan Putri Zulhas menggelar acara resepsi pernikahan hari ini, Sabtu (14/12/2024). Setelah resmi menikah di Masjid Nabawi, Madinah pada 5 Desember lalu, kini mereka mengadakan resepsi untuk merayakan hari bahagia setelah resmi menjadi sepasang suami istri.

Acara resepsi pasangan ini dihadiri oleh para pejabat dan selebritis hingga tokoh publik lainnya. Tampak sejumlah artis yang mayoritas tergabung dalam Partai Amanat Nasional didapuk menjadi among tamu dimana mereka menyambut para tamu undangan. 

Verrell, Eko serta para among tamu laki-laki lainnya kompak mengenakan busana dengan sentuhan adat Jambi lengkap dengan ikat kepala lacak Jambi. Sementara among tamu perempuan mengenakan kebaya senada berwarna abu-abu. 

5 Artis Jadi Among Tamu di Resepsi Zumi Zola dan Putri Zulhas

1. Verrell Bramasta

5 Artis Jadi Among Tamu di Resepsi Zumi Zola dan Putri Zulhas
5 Artis Jadi Among Tamu di Resepsi Zumi Zola dan Putri Zulhas

1. Verrell Bramasta

 Kehadiran Verrell Bramasta menjadi yang paling dinantikan mengingat sebelumnya Verrell sempat dirumorkan menjalin hubungan dengan Putri Zulhas. Ternyata mereka hanya berteman karena sama-sama aktif di Partai Amanat Nasional. Kini, Putri Zulhas pun memintanya untuk hadir sebagai among tamu di hari bahagianya

2. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina turut serta menjadi among tamu untuk menyambut Presiden, Wakil Presiden, Menteri, serta jajaran pejabat lainnya. Raffi yang baru mendarat dari Semarang karena urusan pekerjaan pun langsung bergegas datang ke resepsi bersama sang istri tercinta. 

3. Eko Patrio

Eko Patrio tampak antusias menjadi among tamu dimana baginya sekaligus menjadi ajang silaturahmi, momen ramah tamah bersama para tamu undangan.

Eko pun mendoakan agar rumah tangga mereka selalu damai, penuh kasih sayang dan berlimpah rahmat dari Allah SWT. 

 

