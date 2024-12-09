5 Artis Hollywood Punya IQ Tinggi

JAKARTA - Artis Hollywood punya IQ tinggi. Mereka tidak hanya dikenal karena bakat namun juga kecerdasan yang luar biasa. Banyak di antara mereka yang memiliki IQ di atas rata-rata, bahkan setara dengan ilmuwan besar dunia.

Kecerdasan para artis Hollywood ini juga terlihat dari kemampuan mereka dalam menguasai berbagai bahasa. Dalam artikel ini, Okezone akan mengulas artis Hollywood yang memiliki kecerdasan luar biasa.

5 Artis Hollywood Punya IQ Tinggi

1.Rowan Atkinson (IQ 178)

Anda mungkin mengenalnya sebagai pemeran Mr. Bean yang kocak dan mampu mengocok perut dengan tingkahnya yang konyol. Namun Rowan Atkinson sebenarnya memiliki IQ luar biasa tinggi, yaitu 178.

Artis Hollywood Punya IQ Tinggi. (Foto: Rowan Atkinson/Istimewa)

Sebelum berkarier di dunia hiburan, Atkinson belajar teknik di Universitas Newcastle, kemudian melanjutkan studinya di Universitas Oxford, di mana ia meraih gelar Master of Science.

2.Matt Damon (IQ 160)

Artis Hollywood punya IQ tinggi berikutnya adalah Matt Damon yang memiliki IQ 160. Angka itu setara dengan Albert Einstein dan Stephen Hawking yang membuatnya masuk ke Universitas Harvard.