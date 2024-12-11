Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Adil Luca Nyamar Jadi Tukang Kebun demi Cinta dalam Series Vision+ TV Love Cinema

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |16:10 WIB
Adil Luca Nyamar Jadi Tukang Kebun demi Cinta dalam Series Vision+ TV Love Cinema
Adil Luca Rela Nyamar Jadi Tukang Kebun demi Nabila Atmaja, Streaming TV Love Cinema di Vision+
A
A
A

JAKARTA – Originals series Vision+ TLC: TV, Love, Cinema menghadirkan delapan kisah cinta berbeda dengan latar keindahan Pulau Bali yang memesona. Series yang mengusung genre drama-romantis ini dapat Anda saksikan dengan mengklik link ini.

Drunk in Love hadir sebagai episode pertama yang mengangkat kisah cinta Hadid dan Quinta yang bertemu di kebun anggur di Bali. Hadid (Adil Luca Hadid) merupakan anak pengusaha kebun anggur yang menjalani hidup tanpa arah.

Sebagai anak orang kaya, dia mengandalkan kemewahan dan berbagai fasilitas yang dimiliki keluarganya. Namun semua berubah ketika ia bertemu dengan Quinta (Nabila Atmaja), mahasiswi ambisius yang sedang melakukan riset.

TV Love Cinema
Series Vision+ TV Love Cinema. (Foto: Vision+)

Demi mendapatkan cinta tulus Quinta, Hadid memutuskan untuk menyembunyikan identitas aslinya dan berpura-pura menjadi anak seorang tukang kebun. Akankah Quinta mau menerima Hadid setelah tahu dia hanya tukang kebun?

Perjalanan cinta Hadid dan Quinta dalam TLC: TV, Love, Cinema bisa Anda tonton secara streaming dengan mengklik link ini. Unduh aplikasi Vision+ di App Store dan Playstore dan berlangganan untuk menikmati konten premium lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/598/3190494//vision_plus-8iVt_large.JPG
Dari MasterChef hingga America’s Got Talent, Show Kelas Dunia Hadir di HITS NOW VISION+ 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189488//rasa_yang_tak_terucap-aBn1_large.jpg
Microdrama VISION+ Rasa yang Tak Pernah Terucap: Awal dari Sepiring Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183//vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/598/3186102//combo_asia_vision_iqiyi-mxO6_large.JPG
Gandeng Vision+, iQIYI Jawab Lonjakan Minat Drama China di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/598/3183402//rumah_iblis-aInO_large.JPG
Sinopsis dan Link Nonton Film Horor Rumah Iblis, Eksklusif di VISION+ 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/598/3182615//saat_dia_kembali_padaku-Pf27_large.JPG
Kebenaran dan Cinta yang Terungkap di Microdrama Saat Dia Kembali Padaku VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement