Adil Luca Nyamar Jadi Tukang Kebun demi Cinta dalam Series Vision+ TV Love Cinema

JAKARTA – Originals series Vision+ TLC: TV, Love, Cinema menghadirkan delapan kisah cinta berbeda dengan latar keindahan Pulau Bali yang memesona. Series yang mengusung genre drama-romantis ini dapat Anda saksikan dengan mengklik link ini.

Drunk in Love hadir sebagai episode pertama yang mengangkat kisah cinta Hadid dan Quinta yang bertemu di kebun anggur di Bali. Hadid (Adil Luca Hadid) merupakan anak pengusaha kebun anggur yang menjalani hidup tanpa arah.

Sebagai anak orang kaya, dia mengandalkan kemewahan dan berbagai fasilitas yang dimiliki keluarganya. Namun semua berubah ketika ia bertemu dengan Quinta (Nabila Atmaja), mahasiswi ambisius yang sedang melakukan riset.

Series Vision+ TV Love Cinema. (Foto: Vision+)

Demi mendapatkan cinta tulus Quinta, Hadid memutuskan untuk menyembunyikan identitas aslinya dan berpura-pura menjadi anak seorang tukang kebun. Akankah Quinta mau menerima Hadid setelah tahu dia hanya tukang kebun?

Perjalanan cinta Hadid dan Quinta dalam TLC: TV, Love, Cinema bisa Anda tonton secara streaming dengan mengklik link ini. Unduh aplikasi Vision+ di App Store dan Playstore dan berlangganan untuk menikmati konten premium lainnya.