HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Film Lagu Cinta untuk Mama, Persembahan Spesial di Hari Ibu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |01:24 WIB
Film Lagu Cinta untuk Mama, Persembahan Spesial di Hari Ibu
Film Lagu Cinta untuk Mama, Persembahan Spesial di Hari Ibu
A
A
A

JAKARTA - Film Lagu Cinta untuk Mama (LCUM) merayakan momen spesial dengan mengadakan special screening tepat di Hari Ibu, 22 Desember 2024. Acara ini digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan luar biasa seorang ibu, mulai dari masa kehamilan hingga proses melahirkan.

Peter Taslim, Eksekutif Produser sekaligus Penulis film LCUM, menuturkan bahwa ibu adalah sosok terkuat dan penuh kasih sayang yang rela mengorbankan segalanya demi anak-anaknya. Oleh karena itu, ia merasa perlu menghadirkan sesuatu yang istimewa di Hari Ibu, sekaligus menyambut perilisan film ini di layar lebar.

"Film ini ditulis dan dibuat untuk menghargai ibu-ibu di Indonesia. Karena manusia terkuat adalah wanita, terutama ibu kita yang berjuang dengan nyawanya sejak awal mengandung hingga melahirkan. Cinta ibu sudah ada bahkan sejak kita masih dalam kandungan," ujar Peter Taslim.

Film Lagu Cinta Untuk Mama
Film Lagu Cinta Untuk Mama

Film ini mengangkat kisah tentang seorang wanita berlatar budaya Bali. Selain memperlihatkan keindahan adat dan alam Pulau Dewata, LCUM juga menyampaikan berbagai pesan positif melalui alur ceritanya.

Proses syuting yang berlangsung selama 15 hari di Bali menghadapi beberapa tantangan, termasuk izin lokasi. Tim produksi harus bernegosiasi dengan kepala adat setempat untuk mendapatkan izin pengambilan gambar. Selain itu, salah satu pemeran utama, Jenny Zhang, sempat mengalami kecelakaan selama proses syuting.

"Selain kendala izin, salah satu aktor kami, Jenny Zhang, mengalami kecelakaan saat syuting film ini," ungkap Peter.

Sebagai mantan atlet nasional judo, Peter mengakui bahwa proyek ini menjadi pengalaman baru baginya. Ia menjalani debut sebagai Eksekutif Produser sekaligus Penulis naskah dengan penuh semangat karena kecintaannya pada dunia film Indonesia.

"Ini tantangan baru bagi saya. Sejak awal menulis cerita, saya sering begadang hingga pagi. Meski latar belakang saya adalah atlet judo nasional, saya mencintai dunia perfilman. Menurut saya, jarang ada film lokal dengan pesan edukasi keluarga yang kuat. Saya berharap Lagu Cinta untuk Mama dapat diterima dan dicintai oleh masyarakat Indonesia," tambahnya.

 

