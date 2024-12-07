Titus The Detective Episode The Traitor

JAKARTA - Minggu pagi Anda akan semakin seru bersama serial animasi Titus The Detective! Jangan lewatkan petualangan Titus dan kawan-kawan pada Minggu, 8 Desember 2024, pukul 09.30 WIB di RCTI.

Serial animasi produksi MNC Animation ini kembali menghadirkan kisah seru detektif tikus favorit kita, Titus, bersama Fyra dan Bobit. Setelah sukses memecahkan kasus dalam film Titus: Mystery of the Enygma, kini petualangan mereka berlanjut dalam format serial.

Titus: Mystery of the Enygma yang dirilis pada tahun 2020 menjadi salah satu karya animasi unggulan MNC Animation. Film ini tidak hanya sukses di Indonesia, tetapi juga telah tayang di layanan streaming Netflix untuk wilayah Asia Tenggara dan akan segera menyapa penonton di Turki dan Azerbaijan.

Selain Titus, MNC Animation juga mencetak kesuksesan lewat Kiko In the Deep Sea yang tayang di bioskop pada tahun 2023.

Titus The Detective

Episode minggu ini menghadirkan kasus baru yang penuh teka-teki. Titus harus menyelidiki penyebab kamar Jacob yang tiba-tiba berantakan, padahal Jacob sendiri sedang berada di penjara. Saat penyelidikan, Titus menemukan botol parfum beraroma melati yang mencurigakan di kamar tersebut.

Hal ini mengejutkan Pip dan Jessica, karena Jacob diketahui alergi melati. Apakah ini petunjuk penting? Jangan lewatkan serunya mengungkap misteri ini bersama Titus dan tim Detective Squad!