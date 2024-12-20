Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Kejarlah Daku Kau Kutangkap Kini Tayang di MNCTV

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |12:07 WIB
Series <i>Kejarlah Daku Kau Kutangkap</i> Kini Tayang di MNCTV
Series Kejarlah Daku Kau Kutangkap Kini Tayang di MNCTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV menghadirkan series Kejarlah Daku Kau Kutangkap dalam Platinum Original Series Vision+. Series itu tayang pada Kamis-Jumat, 19 dan 20 Desember 2024, pukul 11.00 WIB.

Series ini diperankan oleh aktor dan aktris papan atas, seperti Fedi Nuril sebagai Ramadan, Anggika Bolsterli sebagai Ramona, Masayu Anastasia sebagai, dan Dwi Sasono sebagai Markum.

Series ini merupakan remake dari film populer berjudul serupa yang dibintangi Deddy Mizwar dan Lydia Kandou, pada 1986. Series ini, berkisah tentang sepasang suami istri yang jatuh cinta pada pertemuan pertama yang tak terduga.

Ramadan yang berprofesi sebagai wartawan itu, ditugaskan untuk meliput pertandingan voli di sebuah kampus. Di sana, dia melihat Ramona dan terlibat konflik sepele dengannya.

Namun dari konflik itulah mereka saling jatuh cinta dan memilih menikah muda. Seperti pasangan pada umumnya, Ramadan dan Ramona sangat bahagia di awal pernikahan.

Halaman:
1 2
