Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

3 Film Indonesia Sukses Tayang di Hainan Island International Film Festival 2024

Brigitta Putri , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |11:06 WIB
3 Film Indonesia Sukses Tayang di Hainan Island International Film Festival 2024
3 Film Indonesia Sukses Tayang di Hainan Island International Film Festival 2024 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Menjadi salah satu tamu undangan di Hainan Island International Film Festival (HIFF) ke-6, ada 3 film Indonesia yang diputar dalam forum diskusi ini. Selain itu, Indonesia juga pertegas eksekusi rencana kolaborasi film antara negara.

Hainan Island International Film Festival (HIIFF) yang ke-6 kembali digelar di Sanya, Provinsi Hainan, China, pada tanggal 6 sampai 8 Desember 2024 sebagai bentuk rencana kolaborasi antar pelaku industri film China dan ASEAN.

Hainan Island International Film Festival (HIIFF) merupakan sebuah festival kebudayaan yang diarahkan oleh China Film Administration, yang bekerjasama dengan China Media Group dan People’s Government of Hainan Province, dengan tujuan memperkuat pertukaran film bertema budaya dan mempromosikan perkembangan industri film.

3 Film Indonesia Sukses Tayang di Hainan Island International Film Festival 2024
3 Film Indonesia Sukses Tayang di Hainan Island International Film Festival 2024

Acara yang diselenggarakan oleh ASEAN Section Film Exhibition dan China ASEAN Film & Television Exchange Communication Forum ini mengundang beberapa perwakilan negara, seperti Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan China, untuk datang menghadiri forum diskusi tersebut.

Tidak hanya sebagai forum diskusi, acara ini juga memutarkan sejumlah film dari berbagai negara, salah satunya Indonesia. Terdapat tiga film Indonesia yang diputar dalam kesempatan ini, yaitu Glenn Fredly, Tulang Belulang, dan Crocodile Tears.

Penonton yang hadir terlihat tertarik dan menyukai tema keluarga dengan akar budaya yang ditampilkan dalam film-film Indonesia tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement