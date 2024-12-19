6 Sumber Kekayaan Nikita Willy yang Lahiran Lewat Metode Water Birth dengan Harga Fantastis

JAKARTA - Nikita Willy kembali menjadi sorotan usai melahirkan anak keduanya, Nael Idrissa Djokosoetono, menggunakan metode water birth didampingi bidan bersertifikasi di Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu (15/12/2024).

Mengutip dari laman WebMD, biaya persalinan metode water birth tersebut mencapai USD2 ribu sampai USD6 ribu (Rp32 juta sampai Rp96 juta). Biaya persalinan yang fantastis tersebut membuat publik penasaran dengan jumlah kekayaan Nikita Willy. Berikut 6 sumber kekayaan Nikita Willy.

1. Aktris

Salah satu sumber utama kekayaan Nikita Willy berasal dari penghasilannya menjadi seorang aktris. Nikita Willy diketahui sudah menjadi aktris selama lebih dari 20 tahun. Sinetron debut pertamanya adalah Jin dan Jun, kala itu Nikita masih berusia sekitar 6 tahun.

Kini, Nikita Willy merupakan salah satu aktris paling populer di tanah air. Beberapa sinetron yang pernah dibintanginya antara lain adalah, Bulan dan Bintang (2003-2004), Roman Picisan (2007), Putri yang Ditukar (2010-2011), dan masih banyak lagi.

Selain membintangi sinetron, Nikita Willy juga sempat bermain di beberapa film layar lebar, mulai dari MBA (2008), From London to Bali (2017), Alas Pati: Hutan Mati (2018), Terlalu Tampan (2019), sampai Rasuk 2 (2020).

2. Penyanyi

Selain berkarier di dunia seni peran, Nikita Willy diketahui sempat berkecimpung di dunia tarik suara sebagai seorang penyanyi. Kariernya bernyanyi berhasil membuahkan sejumlah single dan satu buah album, yang bertajuk Lebih dari Indah.

Karier Nikita Willy sebagai seorang penyanyi terbilang cukup sukses. Lagu-lagunya banyak menarik dan diminati pasar musik Indonesia. Beberapa lagunya yang cukup populer antara lain, seperti Kutetap Menanti (2010), Lebih dari Indah (2011), Surat Kecil untuk Tuhan (2013), dan masih banyak lagi.

3. Model Iklan dan Video Klip

Punya wajah yang cantik membuat Nikita Willy sering mendapat tawaran menjadi model sejak usia belia. Iklan yang dibintangi Nikita Willy pun sangat beragam, mulai dari iklan makanan sampai kecantikan.

Tidak hanya model iklan, Nikita Willy juga diketahui sempat menjadi model video klip sejumlah penyanyi. Beberapa video klip populer yang pernah dibintangi Nikita Willy antara lain, Cinta Monyet milik Goliath (2009), Kuingin Setia milik Armada (2010), dan Ku Kan Menunggumu milik Teuku Rassya.

4. Bisnis

Selain berkarier di industri hiburan, Nikita Willy ternyata juga menggeluti bidang usaha, salah satunya usaha properti. Sejak kecil, Nikita memang sudah tertarik untuk menginvestasikan penghasilannya ke bidang properti, mulai dari rumah sampai apartemen. Kini, Nikita sudah memiliki beberapa bisnis properti berupa apartemen, town house, sampai kompleks perumahan mewah.

Selain bisnis properti, Nikita juga memiliki bisnis perhiasan yang ia namakan Nikita Willy Gold dan bisnis kecantikan yang ia beri nama Dreamy Clinic.