Sumber Kekayaan Codeblue, Food Reviewer yang Terseret Kasus Pemerasan

JAKARTA - Sumber kekayaan Codeblu menjadi sorotan ketika sang food reviewer dipolisikan manajemen toko roti ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.

Laporan tersebut, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, terdaftar sejak Desember 2024. Dalam laporannya, manajemen roti tersebut mengajukan keberatan atas beberapa hal.

Pertama, ulasan Codeblu yang menyebut roti yang didonasikan toko roti itu ke panti asuhan telah kedaluwarsa dan tak layak makan. Kedua, sang food reviewer juga menuduh dapur toko roti tersebut tidak higienis.

“Terlapor menampilkan produk milik pelapor di media sosial dan menyebut proses produksi tidak higienis karena ada tikus, dapur kotor, serta penggunaan bahan baku yang sudah kedaluwarsa,” tutur Ade Ary.

Namun saat hadir di Polres Metro, Codeblu mengaku, diperiksa atas dugaan pemerasan, bukan ujaran kebencian. Terkait tuduhan tersebut, dia membantah dan berdalih hanya menawarkan kerjasama.

Sumber Kekayaan Codeblu. (Foto: YouTube/Denny Sumargo)

“Sebagai content creator saya dituduh memeras pemilik usaha. Tuduhan itu tidak pernah terjadi karena saya hanya menawarkan kerjasama dengan mereka,” kata bapak satu anak tersebut.

Lalu apa saja sumber kekayaan Codeblu? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber, pada Senin (17/3/2025).

1.Media Sosial

Sebagai content creator, Codeblu mengunggah berbagai ulasannya lewat media sosial. Dia memiliki 1,3 juta followers di TikTok dan 311.000 followers di Instagram. Dia dikenal dengan gaya reviewnya yang penuh kritik pedas.

Imbas ‘perseteruan’ dirinya dengan manajemen toko roti tersebut akhirnya terkuak rate card alias tarif kerjasama Codeblu di media sosial yang seluruh angkanya dipatok dalam mata uang dolar. Berikut rinciannya:

1.TikTok

-Visit store: USD2.500 (Rp41 juta)

-Visit store + konten: Rp5.000 (Rp82 juta) untuk store di luar Bali ada tambahan biaya USD800 atau sekitar Rp13 juta.

-Video TikTok: USD3.500 (Rp57,4 juta)

-Story TikTok: USD1.000 (Rp16,4 juta)

2.Instagram

-Foto Instagram di Feed: USD1.500 (Rp24,6 juta)

-Video Instagram di Feed: USD2.000 (Rp32,8 juta)

-Story Instagram: USD1.000 (Rp16,4 juta)