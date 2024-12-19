Film Women from Rote Island Gagal Tembus Piala Oscar 2025

JAKARTA - Industri perfilman Indonesia kembali harus bersabar untuk bersinar di ajang penghargaan bergengsi dunia, Piala Oscar. Film Women from Rote Island, yang menjadi perwakilan Indonesia untuk kategori Best International Feature Film di Oscar 2025, gagal masuk dalam daftar pendek (shortlist) yang diumumkan oleh The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).

Pengumuman resmi daftar pendek ini dilakukan di Los Angeles pada Rabu, 18 Desember 2024. Sayangnya, karya yang disutradarai oleh Jeremias Nyangoen tersebut tidak termasuk di antara 15 film yang masih memiliki peluang untuk melaju ke tahap nominasi.

Film Women from Rote Island Gagal Tembus Piala Oscar 2025

Kegagalan ini memperpanjang perjalanan panjang Indonesia untuk menorehkan prestasi di Oscar. Sejak pertama kali mengirimkan film ke ajang Academy Awards pada tahun 1987, Indonesia belum pernah berhasil masuk ke daftar pendek.

Hingga kini, total sudah 26 film dikirimkan. Pada tahun 2023, film Autobiography karya Makbul Mubarak menjadi wakil Indonesia di ajang ini, namun juga mengalami nasib serupa.