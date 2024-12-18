Cerita Fedi Nuril Bangun Chemistry dengan Revalina S Temat di Film 1 Imam 2 Makmum

JAKARTA - Fedi Nuril kembali menunjukkan kemampuan aktingnya sebagai suami dengan konflik rumah tangga yang rumit, namun kali ini bukan karena poligami. Dalam film 1 Imam 2 Makmum, Fedi berperan sebagai Arman, seorang pria yang terjebak dalam dilema cinta antara kenangan istri yang telah tiada dan kehadiran istri baru yang tak ia pilih sendiri.

Dalam cerita ini, Arman masih mencintai Leila (Revalina S. Temat), istri pertamanya yang sudah meninggal, sambil mencoba menerima kehadiran Anika (Amanda Manopo), istri yang dijodohkan oleh ibunya.

Konflik emosional Arman dan Anika menjadi fokus utama film ini, terutama tentang bagaimana seorang perempuan harus bersaing dengan memori mendalam tentang mendiang istri suaminya.

Trailer film menunjukkan pergolakan batin Arman yang harus tetap setia pada kenangan Leila, sementara Anika berusaha mencari tempat di hati suaminya.

Hubungan Arman dan Leila sebagai pasangan terlihat begitu kuat, sehingga chemistry antara Fedi dan Revalina memainkan peran penting untuk membuat karakter mereka menjadi couple goals.

Fedi sendiri mengaku tidak mengalami kesulitan besar dalam membangun chemistry dengan Revalina, mengingat mereka sudah lama saling mengenal dan berada dalam generasi yang sama di dunia seni peran.

"Aku dan Reva sudah kenal lama. Secara karir, kami bisa dibilang satu generasi. Jadi, lebih mudah untuk membangun chemistry karena kami sama-sama nyambung," kata Fedi saat berbicara dengan Okezone di iNews Tower.

Meski begitu, Fedi memilih untuk tidak terlalu banyak membocorkan bagaimana hubungan Arman dan Leila dalam film ini. Hal tersebut, menurutnya, adalah bagian penting yang akan membuat penonton memahami alasan Arman begitu sulit melupakan Leila.

"Gak bisa jawab gimana hubungan mereka di film, karena itu yang bikin penonton paham. 'Oh, pantesan susah banget move on dari Leila.' Itu poin penting, jadi gak bisa spoiler," ujarnya.