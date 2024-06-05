Fedi Nuril Kritik PBNU Dapat Konsesi Tambang

JAKARTA - Fedi Nuril melayangkan kritikannya pada Presiden Joko Widodo. Kritikannya tersebut berkaitan dengan ucapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) soal mendapatkan izin mengelola tambang dalam negeri.

Kritikan bintang film Ayat Ayat Cinta itu diungkapkan langsung olehnya melalui akun X pribadinya @fedinuril. Mengikuti unggahannya, Fedi juga turut mengunggah video saat Bahlil Lahadalia berbicara soal kaitan PBNU mendapat jatah kelola tambang.

"Kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi," ujar Bahlil dalam video yang diunggah Fedi di akunnya.

BACA JUGA: Komentar Pedas Fedi Nuril Terkait Putusan MK Soal Tuduhan Nepotisme Gibran

"Setujukah tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setuju kah tidak? Kalau ada yang tidak setuju kalian mau apain dia?" katanya lagi.

Melalui unggahannya, Fedi pun terlihat ikut menandai akun milik Jokowi serta Bahlil. Termasuk memberi pertanyaan pada Bahlil soal apa yang akan dilakukannya apabila Fedi tak setuju dengan konsesi tambang tersebut.

Fedi Nuril kritik PBNU dapat konsesi tambang (Foto: Instagram/fedinuril)





"Kepada Pak @jokowi. Saya tidak setuju PBNU dikasih konsesi tambang karena saya tidak suka dengan ancaman yang diucapkan oleh menteri Bapak," tulis Fedi Nuril di akun X nya.

"Memangnya saya mau diapain kalau tidak setuju, Pak @bahlillahadalia?" tanyanya.

BACA JUGA: Fedi Nuril Ucapkan Terima Kasih Usai Aktif Mengkritisi Paslon 02 di Sosial Media

Sejumlah netizen pun mengaku setuju dengan apa yang dicuitkan oleh Fedi. Menariknya, mereka pun penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Bahlil jika ada yang tak setuju dengan konsesi tambang untuk PBNU.