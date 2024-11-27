Biodata dan Agama Fedi Nuril yang Kerap Tuai Kontroversi Imbas Kritik Pemerintah

JAKARTA - Biodata dan agama Fedi Nuril yang kerap tuai kontroversi imbas kritik pemerintah. Sang aktor kerap menuangkan ketidakpuasan dan kritiknya tersebut lewat cuitan di aplikasi X.

Akhir Oktober silam, Fedi Nuril bahkan sempat terlibat debat panas dengan warganet yang menagih ‘janji’ sang aktor untuk pindah dari Indonesia setelah Prabowo Subianto terpilih jadi presiden.

“Prabowo keren! Kok kamu enggak pindah negara Fed?” ujar sang netizen dalam cuitannya. Pertanyaan tersebut, dibalas sang aktor dengan klaim yang menyatakan Prabowo melanggar sumpah jabatannya sebagai presiden.

Biodata dan Agama Fedi Nuril. (Foto: Okezone)

“Baru sehari kerja, Prabowo sudah melanggar sumpah presiden dalam menjalankan undang-undang dengan melantik Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet,” katanya.

Fedi Nuril dalam cuitannya menambahkan, “Sesuai Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004, Mayor Teddy seharusnya pensiun dari TNI dulu baru jadi Sekab. Tapi faktanya kan dia tidak mundur.”