HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Komentar Pedas Fedi Nuril Terkait Putusan MK Soal Tuduhan Nepotisme Gibran

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |19:05 WIB
Komentar Pedas Fedi Nuril Terkait Putusan MK Soal Tuduhan Nepotisme Gibran
Komentar pedas Fedi Nuril terkait putusan MK (Foto: Instagram/fedinuril)
A
A
A

JAKARTA - Gugatan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar Pranowo-Mahfud MD ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Hal itu membuat para pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 01 dan 03 kecewa bahkan tak terima dengan hal tersebut.

Salah satu publik figur yang kecewa dengan hasil putusan MK adalah Fedi Nuril. Aktor 41 tahun itu bahkan menduga bahwa tidak mungkin Presiden Joko Widodo tidak melakukan nepotisme terkait pencalonan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024.

Hal itu membuat Fedi pun mengungkapkan kekesalannya melalui akun X pribadinya @realfedinuril. Dalam cuitannya, bintang film Ayat Ayat Cinta itu mengaku akan mempersiapkan anak-anaknya untuk melawan calon Presiden dari silsilah keluarga Jokowi di masa depan.

"Kalau MK sudah menilai Jokowi tidak melakukan nepotisme dalam pencalonan Gibran, berarti gue harus mempersiapkan anak2 gue untuk melawan capres2 dari silsilah Jokowi," ujar Fedi Nuril di sosial medianya.

Fedi Nuril

Komentar pedas Fedi Nuril terkait putusan MK (Foto: Twitter/realfedinuril)

Selain itu, Fedi juga sempat membalas salah satu komentar netizen yang bertanya soal dendam dirinya pada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Gue ada dendam kesumat apa? Ngaji perbaiki yg bener. Sodorin cermin buat pendukung penculik," tegas Fedi Nuril sambil menyertakan foto surat putusan Dewan Kehormatan Perwira yang memberhentikan Prabowo sebagai prajurit TNI lantaran melakukan sejumlah pelanggaran termasuk penculikan aktivis mahasiswa lewat Tim Mawar Kopassus.

(van)

