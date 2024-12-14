Siti Badriah Umumkan Kehamilan Anak Kedua, Krisjiana Baharuddin: Berat Rasanya

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Siti Badriah dan Krisjiana Baharuddin. Melalui unggahan di Instagram, mereka mengumumkan bahwa Siti Badriah kini tengah mengandung anak kedua.

Dalam unggahannya, penyanyi dangdut yang akrab disapa Sibad ini terlihat berfoto bersama keluarganya. Ia dan Krisjiana tampak mengapit putri kecil mereka, Xarena, yang berada di tengah. Tak hanya itu, Sibad juga menunjukkan test pack sebagai bukti kehamilannya.

“Masya Allah Alhamdulillah! Xarena bakal punya ade!” tulis Krisjiana di Instagram @krisjianabah, Sabtu (14/12/2024).

Siti Badriah juga membagikan video momen haru ketika Krisjiana pertama kali mengetahui kabar kehamilan ini. Dalam video tersebut, Sibad memberikan sebuah bingkisan sambil berkata, “Aku punya hadiah buat kamu, karena kamu sudah membelikan aku tas dan bekerja keras untuk keluarga. Nih buat kamu.”

Ketika membuka bingkisan tersebut, Krisjiana terkejut melihat beberapa test pack positif hamil di dalamnya. Ia terdiam, lalu berkata dengan penuh keterkejutan, “Haaaah, haaaah, haaaah.”

Di kolom komentar, Krisjiana mengungkapkan perasaannya. Ia mengaku sempat tidak menyangka bisa mendapatkan kabar bahagia ini, mengingat perjuangan mereka untuk memiliki anak pertama, Xarena, penuh tantangan.