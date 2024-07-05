Siti Badriah Turun Tangan Tagih Baju Sewaan yang Belum Dikembalikan Ayu Aulia

Siti Badriah turun tangan menagih baju sewaan yang belum dikembalikan oleh Ayu Aulia (Foto: IG Siti Badriah)

JAKARTA - Siti Badriah ikut turun tangan menagih baju sewaan yang belum dikembalikan oleh Ayu Aulia.

Kabar terkait Ayu yang belum dikembalikannya baju sewaan itu berawal dari cuitan akun X @teridicabein. Dalam cuitan tersebut sang stylist mengeluhkan ia diblok oleh Ayu Aulia.

Rupanya stylist tersebut merupakan stylist yang sama yang kerap menata busana untuk Siti Badriah. Oleh sebab itu melalui Instagram Story, Siti Badriah pun meminta agar Ayu Aulia mengembalikan barang sewaan tersebut.

"Mba Ayu Aulia, maaf banget hubungi via Story. Soalnya di DM nggak dibales, IG dan telepon juga diblokir sama mbak," kata Siti Badriah di Instagram @sitibadriahh, Jumat (5/7/2024).

"Tolong balikin baju dari stylist aku ya, jumlahnya ada 9 pcs. Sudah beberapa bulan belum dibalikin," tambah Siti Badriah.

Pelantun Lagi Syantik ini juga telah menghubungi kekasih Ayu Aulia. Hanya saja belum juga ada kabar baik.