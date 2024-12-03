6 Poin Klarifikasi Alshad Ahmad soal Pernikahannya dengan Nissa Asyifa

JAKARTA – Alshad Ahmad memposting klarifikasi mengenai hubungan pernikahannya dengan Nissa Asyifa di Instagram story pribadinya pada Senin (1/12/2024).

Setelah sekian lama bungkam terhadap rumor pernikahannya dengan Nissa Asyifa, Alshad Ahmad akhirnya membuka suara. Melalui unggahan Instagram story pribadinya, Alshad mengakui bahwa ia dan Nissa memang pernah menikah.

Kendati demikian, keduanya sudah resmi berpisah berdasarkan keputusan bersama, bukan sepihak. Alshad menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan kewajibannya kepada sang mantan istri meski sudah berpisah.

Alshad mengungkap bahwa ia baru bisa buka suara mengenai hal ini lantaran ia sangat menghargai privasi dan kesepakatan antara dirinya dan sang mantan istri.