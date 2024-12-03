JAKARTA – Alshad Ahmad memposting klarifikasi mengenai hubungan pernikahannya dengan Nissa Asyifa di Instagram story pribadinya pada Senin (1/12/2024).
Setelah sekian lama bungkam terhadap rumor pernikahannya dengan Nissa Asyifa, Alshad Ahmad akhirnya membuka suara. Melalui unggahan Instagram story pribadinya, Alshad mengakui bahwa ia dan Nissa memang pernah menikah.
Kendati demikian, keduanya sudah resmi berpisah berdasarkan keputusan bersama, bukan sepihak. Alshad menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan kewajibannya kepada sang mantan istri meski sudah berpisah.
Alshad mengungkap bahwa ia baru bisa buka suara mengenai hal ini lantaran ia sangat menghargai privasi dan kesepakatan antara dirinya dan sang mantan istri.
Meskipun sumber pemberitaan bukan berasal dari saya, namun dari hati yang tulus saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak atas polemik yang terjadi. Selama ini saya selalu berusaha menahan diri untuk tidak menyampaikan pernyataan atau reaksi apapun, karena saya sangat berkomitmen untuk menjaga ranah privasi dan juga menghormati kesepakatan yang ada antara saya dengan Sdri. N
Terkait keputusan untuk secara resmi berpisah dengan Sdri. N, bukan merupakan keputusan saya sepihak, melainkan kesepakatan bersama yang konsekuensinya juga sudah sama-sama dipikirkan dengan matang oleh masing-masing pihak.
Mengenai segala kewajiban bagi masing-masing pihak (saya maupun Sdri. N) yang berkaitan dengan seluruh hal setelah perpisahan tersebut, juga sudah disepakati bersama, dan sampai saat ini tetap saya laksanakan dan penuhi dengan itikad baik
Terkait hal-hal yang menjadi materi kesepakatan tentunya tidak dapat saya sampaikan secara terbuka demi menghormati komitmen bersama dan juga untuk menjaga privasi masing-masing pihak. Pada prinsipnya saya tidak pernah ingkar atau melepaskan diri dari seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang telah disepakati bersama.
Secara khusus saya berharap dan mohon agar tanggapan yang saya sampaikan ini tidak dikaitkan dengan pihak manapun, karena mengenai komitmen dan kesepakatan penyelesaían yang sudah disepakati bersama beberapa waktu lalu adalah hanya antara saya dengan Sdri. N.
Melalui kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bentuk perhatian maupun kritik yang telah diberikan untuk kebaikan saya, sekaligus saya mohon doa agar ke depannya saya dapat menjadi insan yang Iebih baik.