HOME CELEBRITY TV SCOOP

Geisha hingga The Titans Siap Hibur Warga Parung di Dahsyatnya Weekend

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |20:30 WIB
Geisha hingga The Titans Siap Hibur Warga Parung di Dahsyatnya Weekend
Dahsyatnya Weekend
A
A
A

JAKARTA - Dahsyatnya Weekend kembali hadir dengan format lebih fresh dan seru. Kali ini, sederet band populer akan menyapa Sahabat Dahsyat di Ramayana Ciplaz Parung, Bogor, pada Sabtu & Minggu, 7-8 Desember 2024.

Dipandu Tarra Budiman, Ruben Onsu, Claudia Andara, dan Ghea Youbi, Dahsyatnya Weekend akan dimeriahkan oleh The Titans, Geisha, Novia Bachmid, dan Jelita Jelly, pada hari pertama, 7 Desember 2024.

Sementara pada hari kedua, 8 Desember 2024, Dahsyatnya Weekend akan diisi oleh Angkasa Band, Shakira Jasmine, dan Senandika (Mark, Samuel, dan Nuca). Dahsyatnya Weekend juga akan dimeriahkan berbagai kegiatan.

Mulai pukul 07.00 WIB, ada zumba yang bisa Anda ikuti. Ada pula GamesOKE, Photo dan Video Challenge berhadiah uang belanja jutaan rupiah, dan doorprize menarik. 

Jadi, jangan lewatkan Dahsyatnya Weekend Live dari Ramayana Ciplaz Parung, Bogor, Jawa Barat, pada 7-8 Desember 2024, pukul 10.00 WIB. Panggung musik ini juga bisa Anda tonton streaming lewat aplikasi RCTI+. 

1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
