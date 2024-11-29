Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

The Rain hingga Fatin Shidqia Bakal Guncang Dahsyatnya Weekend di Tangerang

Novita Melieyana , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |22:31 WIB
The Rain hingga Fatin Shidqia Bakal Guncang Dahsyatnya Weekend di Tangerang
The Rain hingga Fatin Shidqia Bakal Guncang Dahsyatnya Weekend di Tangerang. (Foto: MNC Media)
JAKARTADahsyatnya Weekend kembali digelar dengan format lebih fresh dan seru. Panggung musik ini akan menyapa Sahabat Dahsyat di Alun Alun Cibodas, Tangerang, Banten, pada Sabtu dan Minggu, 30 November-1 Desember 2024, mulai pukul 07.00 WIB.

Hari pertama Dahsyatnya Weekend akan menghadirkan sederet musisi Tanah Air, dari Kuburan Band Fatin Shidqia, Dara Ayu, hingga Ilir Band. Selain itu, ada pula Meet and Greet Layar Drama RCTI yang akan diisi Angela Gilsha dan Cassandra Lee dari sinetron Cinta Berakhir Bahagia.

Sementara hari kedua akan diisi oleh Matta Band, The Rain, 7 Icons, Clara Riva, dan Selvy Kitty. Para cast sinetron Cinta Yasmin yang terdiri dari Rama Michael dan Naufal Samudra akan menyapa para penggemarnya lewat Meet and Greet Layar Drama RCTI. 

Panggung musik Dahsyatnya Weekend akan berlangsung seru dan meriah berkat keberadaan Ruben Onsu, Rizky Billar, Claudia Andara, dan Ghea Youbi sebagai host

Acara ini akan dibuka pada pukul 07.00 WIB dengan kegiatan Zumba, GamesOKE, Photo dan Video Challenge dengan hadiah uang belanja bernilai total jutaan rupiah, serta doorprize menarik.

Telusuri berita celebrity lainnya
